Cuenta bancaria en Estados Unidos: pasos para abrirla sin ser residente

Para los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos, abrir una cuenta de banco puede convertirse en un paso fundamental que facilitará sus transacciones financieras.

Ya sea que necesiten recibir o enviar dinero, realizar pagos locales, comprar en línea o acceder a futuros créditos, construir un futuro financiero en el país, esto puede garantizar la seguridad de su dinero.

No obstante, el proceso para los extranjeros o inmigrantes que no poseen documentos como el número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés) puede resultar complejo, pero no imposible.

De acuerdo con Boss Revolution, la mayoría de los bancos tradicionales solo permiten aperturar cuentas a los ciudadanos o residentes, pero existen otra serie de entidades más modernas cuyos requisitos son más accesibles.

¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta en Estados Unidos sin ser residente?

Si reside en Estados Unidos o viajó por razones de negocios o turismo, puede reservar una cita y solicitar una cuenta de banco en persona.

Debe consignar los siguientes requisitos:

Pasaporte válido

Número de identificación del contribuyente individual (ITIN)

Documento de identificación emitido por el gobierno

Comprobante de domicilio (ahora se aceptan facturas electrónicas)

Documentos de inmigración

Para la apertura de cuentas se necesita un depósito inicial. El mismo puede ser desde 25 dólares hasta 3.000 dólares o más.

¿Qué sucede en caso de no poseer el ITIN?

En caso de no tener el Número de identificación del contribuyente individual (ITIN), con Wallet de BOSS Money, podrá aperturar su cuenta de banco con solo presentar un documento de identidad expedido por un gobierno extranjero que confirme su identidad.

Luego de completar el registro en línea o en cualquier establecimiento cerca de su localidad, obtendrá una tarjeta de débito Mastercard gratuita que funciona con Apple Pay y Google Pay.

Además, tampoco es necesario pagar cuotas mensuales o comisiones por transacciones extranjeras. Se puede transferir dinero, pagar facturas e incluso configurar depósitos directos con su empleador.

¿Qué bancos sí solicitan el número de Seguro Social o el ITIN?

Los bancos más grandes y tradicionales podrían solicitar un número de identificación de contribuyente individual (ITIN), en caso de no tener el número de Seguro Social (SSN). Estos son algunos:

US Bank

Bank of América

Chase

Wells Fargo

¿Qué cuentas puede aperturar en Estados Unidos sin ser residente?

Según Boss Revolution, los no residentes y extranjeros pueden optar por cualquiera de estas cuentas bancarias:

Cuenta bancaria: para las transacciones cotidianas como compras, retiro en cajeros, pagos de gasolina, entre otros

Cuenta de ahorros: sirve para guardar fondos, pero poseen cuotas de interés más altas

Cuenta de bancos correspondientes: si el banco de tu país tiene un banco asociado en Estados Unidos, puede ayudarte a aperturar una cuenta, aunque no tenga sede física en el país

¿Qué hacer para solicitar un ITIN?

El número de identificación del contribuyente individual (ITIN), es un número de seguridad social para los residentes no ciudadanos.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) se debe llenar y preguntar el formulario W-7 para solicitar el ITIN.

A su vez, llevar la documentación correspondiente o enviarla por correo, según sea su caso de inmigración.

Requisitos para abrir una cuenta de banco para empresa o negocio sin ser residente

Algunos bancos como JP Morgan Chase y TD Ameritrade, son buenas opciones para los solicitantes sin residencia, reportó Boss Revolution.

Entre los requisitos básicos se encuentran:

Documento de identidad emitido por el gobierno

Comprobante de domicilio en Estados Unidos

Prueba de la dirección de la empresa

Documentos de incorporación de la empresa

Número de identificación federal de la empresa

Es necesario que la empresa se encuentre operando en Estados Unidos.

