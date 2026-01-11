EEUU alerta presencia de este componente en cremas para el acné: podría ser cancerígeno

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que varios lotes de seis productos que contienen peróxido de benzoilo están siendo retirados, incluyendo el Limpiador de Control del Acné de Walgreens, el Exfoliante Suavizante de Piel de Proactiv y el Tratamiento de Acné de Doble Acción Effaclar Duo de La Roche-Posay. La lista completa y los números de lote se publicaron en línea el martes.

Todos los productos contienen benceno, un componente químico del petróleo crudo, el gas y el humo del cigarrillo. La exposición prolongada a niveles altos puede causar leucemia y otros tipos de cáncer.

Los retiros anunciados esta semana se aplican a las tiendas que venden los artículos. Los funcionarios de la FDA dijeron que los consumidores no necesitan tomar ninguna acción específica.

La FDA identificó los seis productos después de probar 95 productos de tratamiento para el acné. La revisión de la agencia fue motivada por informes de pruebas de laboratorios privados sobre niveles excesivos de benceno en varios productos para el acné.

En los últimos años, una variedad de otros productos han sido retirados del mercado debido a los niveles de benceno, incluyendo desinfectantes de manos, aerosoles y protectores solares.

Marcas y productos bajo retiro preventivo

Aunque la FDA aclara que el riesgo por uso esporádico es extremadamente bajo, se ha procedido al retiro voluntario de lotes específicos de las siguientes marcas:

La Roche-Posay: Específicamente el tratamiento Effaclar Duo Dual Action.

Proactiv: Emergency Blemish Relief Cream y Skin Smoothing Exfoliator.

Walgreens: Limpiadores de control de acné y cremas con color (Tinted Acne Treatment).

SLMD (Dra. Pimple Popper): Lociones con peróxido de benzoilo.

Zapzyt: Gel de tratamiento para el acné.

Las autoridades recomiendan a los consumidores verificar los números de lote en sus envases, muchos de los cuales tienen fechas de vencimiento entre 2025 y marzo de 2026.

