Parole humanitario USA: Descubra las alternativas que tienen los beneficiarios ante la eliminación del programa

El 4 de octubre de 2024, el entonces presidente Joe Biden comunicó que no renovaría el programa más allá de su duración inicial de dos años.

Esto implicaba que, una vez transcurrido ese período, los migrantes debían explorar otras vías para permanecer en el país o enfrentar la deportación.

Los ciudadanos cubanos tenían la ventaja de la Ley de Ajuste Cubano para legalizar su situación. Para otros, el asilo político era una alternativa, siempre que cumplieran con los criterios requeridos.

La administración Trump ha revelado en un documento que el beneficio será cancelado el martes 25 de marzo, y esta decisión afectará a todos los migrantes, independientemente de si han alcanzado los dos años de estancia.

Claudia Cañizares, abogada especializada en inmigración, explicó para Telemundo que “les están dando 30 días a las personas para abandonar el país, pero les están revocando el parole automáticamente”.

La fecha límite de esos 30 días es el 24 de abril.

Gracias a la Ley de Ajuste Cubano, muchos cubanos ya habían solicitado la residencia al cumplir un año y un día en el país, lo que los resguarda de una deportación inmediata.

De manera similar, aquellos migrantes de otras nacionalidades que cumplieron con los requisitos para el asilo político y lo solicitaron, también están protegidos.

¿Qué beneficiarios del parole humanitario están protegidos de la deportación?

“Tanto las personas que no han aplicado a su residencia y los que no tienen asilo pendiente, se van a quedar sin estatus, están dando 30 días para que las personas puedan abandonar el país, pero no son 30 días de gracia para que sometas una aplicación de asilo o de residencia, es 30 días para que abandones el país”, detalló la abogada Cañizares.

“Si tu no tenías nada pendiente en marzo 25 eres sujeto a una deportación expedita bajo esta decisión”, precisó.

Según el documento, la deportación se acelerará para aquellos que no hayan iniciado trámites de beneficios y abonado las tarifas.

Se mencionan diversas vías legales como el ajuste de estatus, asilo, TPS y visas específicas. La abogada subraya la necesidad de actuar con extrema rapidez, ya que el tiempo es esencial.

