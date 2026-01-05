¡Fácil y rápido! Así puedes preparar unas deliciosas arepas saludables y económicas a base de avena

Suscríbete a nuestros canales

Las semillas de chía son ricas en vitaminas, minerales, ácidos grasos saludables y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente contribuyen a combatir el estreñimiento.

Asimismo, la avena es un cereal poderoso, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales, según la información reseñada por Mejor con salud, controla el nivel de azúcar en la sangre y protege la salud cardiovascular.

Por lo tanto, las arepas a base de avena y semillas chía son ideales para aquellas personas que desea mantener un estilo alimenticio saludable, pero sin perderse el hábito de las comidas tradicionales venezolanas.

Guía para preparar arepas de avena y chía

Ingredientes

200 g de avena en hojuelas.

150 g de semillas de chía.

1 taza de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).

Preparación

1-En un recipiente mezcla las semillas de chía y la avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan por completo.

3-Deja reposar la masa durante 10 minutos.

4-Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.

5-Calienta un sartén.

6-Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.

7-Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.

8-Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.

En conclusión, las arepas de avena y semillas de chía son económicas, además, se preparan rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

