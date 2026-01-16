Horóscopo del 16 de enero: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este instante se está produciendo un sextil positivo con la Luna. Esta energía sutil te brinda la oportunidad de tener un equilibrio perfecto dentro de tu ser. También te ayuda a dejar atrás los procesos difíciles que has vivido. Debes caminar adelante en el sendero de la Luz, con pasos firmes, para permitir una evolución concreta de tu ser. El Universo es benevolente y te admite hacer grandes avances. ¡Dios se hace presente!

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: La Luna está en trígono positivo y esta energía te permite conectarte con Dios de manera más fácil y directa. Es importante continuar creciendo y desarrollándote a nivel espiritual. Es un momento especial para lograr un avance significativo en tu vida. Ya queda de tu parte, mantener el enfoque y buscar subir al siguiente nivel. No tienes ninguna excusa para evitar el progreso.

CÁNCER: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

LEO: Existe una oposición con Plutón. Lamentablemente tu estado emocional se altera y crees que definitivamente no vale la pena hacer lo que estás ejecutando. Está totalmente errado, porque si es malo, aprende de los errores y si es bueno, celebra tus acciones. Todo es un aprendizaje y es importante verlo desde ese punto de vista. De eso se trata la vida, de aprender y evolucionar.

VIRGO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

LIBRA: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura con Plutón. Cuida mucho tus emociones. Hay que cerrar todos los espacios psíquicos espirituales para evitar males mayores. Debes hacer alguna limpieza áurica para drenar energías atrapadas en tu alma. Tienes que buscar la manera de cerrarte para que nada te perturbe y puedas tener una purificación de cualquier energía negativa visible como invisible. ¡Busca ayuda!

SAGITARIO: Se activó un sextil positivo con la Luna. Hoy te estás conectando muy bien con esa energía para avanzar y crecer. Tu espíritu se siente más renovado, tranquilo y relajado. Ahora se te permite acelerar el proceso evolutivo y convertirte en otro ser, subiendo al siguiente nivel. Las experiencias recibidas durante los últimos tres años han sido muy fuertes, pero han logrado una transformación increíblemente en tu ser.

CAPRICORNIO: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible y poder facilitar los procesos que vivirás para tener mejores resultados y definir tu futuro.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos. Abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

