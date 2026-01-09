Horóscopo del 9 de enero: Debes moverte rápido y aprovechar el impulso que tienes ahora

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy existe una cuadratura con el Sol. Seguramente te sientas un poco agotado y muy desgastado a nivel energético. Tienes que luchar para mantener un equilibrio en tu cuerpo físico. Estás en un proceso de decadencia tremendo y debes apartar un día de descanso para poder dormir bien. Relájate y piensa más en ti. Tienes que poner de tu parte para lograr la armonía que necesitas en tu vida.

TAURO: Es un día muy especial, porque tienes un trígono positivo con Marte, el planeta de la acción. El Universo te invita a tomar decisiones importantes y activar el movimiento a través de la acción plena. En el futuro a corto plazo, mejorarán los resultados y podrás avanzar de una manera más liviana. No te puedes quedar estático. Debes moverte rápido y aprovechar el impulso que tienes ahora.

GÉMINIS: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CÁNCER: Es el momento de guardar mucho silencio y mantener todo en calma. Mercurio está en oposición negativa a tu signo astrológico y podría ocasionarte muchos problemas por estar hablando de más y corriendo chismes sin ninguna base. Te recomendamos que vuelvas a tu ética y dejes de decir cosas que no tienes cómo confirmar. Es mejor estar tranquilo y relajado sin meterse en problemas y estar en paz.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón todavía te está afectando la salud. Has mejorado, pero todavía no se soluciona nada de manera permanente. Estás todavía lejos de restablecerte al cien por ciento, pero el intento ha sido muy bueno y el Universo está evaluando, si te ayuda. Están analizando si mereces una nueva oportunidad o si te dejan más tiempo en total crisis.

VIRGO: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El peligro está presente y debes estar alerta.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesitas pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Hoy la Luna está transitando por tu signo astrológico y te trae paz, tranquilidad, serenidad y armonía a tu vida. Esta energía positiva te permite recargarte a nivel espiritual. Debes enfocarte para que sigas elevando tu vibración. Disfruta al máximo de este proceso digno de recordarlo en el futuro. Llega el momento del equilibrio para el buen disfrute y deleite de tu alma. Dios te bendice de manera infinita.

SAGITARIO: Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Hoy estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Estás bajos las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

CAPRICORNIO: En el día de hoy se produce una conjunción con el Sol para darte un empujón positivo simultáneo que te permite conectarte directamente con tu pareja. Son días donde el amor y la energía más profunda de la vida se elevan. Esta energía te permite reconectar todas tus células del cuerpo a través de la sexualidad y la pasión. Debes seguir caminando con energías positivas en el sendero de la luz.

ACUARIO: Hay que reflexionar para buscar las fallas dentro de tu vida. Una vez identificados esos errores puedes dedicar tiempo para poder corregir y salir adelante. Quirón siempre va a buscar sanar para que tengas más paz en tu corazón con equilibrio. Si no se logra un análisis interno se corre el riesgo de perder el tiempo y hasta perder el camino evolutivo. Todo se puede mejorar para bien con el amor de Dios.

PISCIS: Excelente momento a nivel emocional y ahora debes avanzar de manera acelerada para aprovechar el buen instante que vives. Ya superaste grandes batallas y eres un súper campeón. ¡Prepárate! porque pronto volverás a entrar en guerra, donde el planeta Saturno va a mantenerse en tu signo para revisar todo en tu vida y donde te encuentre una falla, te la hará ver para que rectifiques y logres ser mejor cada día.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

