Entre la celebración y el cuidado emocional: esta es una temporada que puede ser un tiempo de reflexión y crecimiento personal

La celebración de fin de año suele asociarse con alegría y unión, pero también puede ser un momento difícil para algunas personas. La presión social por mantener una felicidad constante, junto con la exposición a imágenes de familias reunidas y escenarios ideales, puede generar sentimientos de aislamiento o tristeza cuando la realidad no coincide con esas expectativas.

A esto se suman los gastos adicionales en regalos, decoraciones y eventos, que pueden convertirse en una fuente de preocupación económica y aumentar la ansiedad.

¿Cómo deben enfrentar la soledad las personas mayores en esta celebración?

La soledad durante las fiestas es un tema relevante, especialmente en adultos mayores que no tienen cerca a sus seres queridos. “Las personas que están solas o que han perdido a seres queridos pueden sentir una mayor sensación de soledad durante estas fechas, ya que se enfatiza la importancia de la familia y las relaciones”, señaló en un blog la psicóloga Karina Paredes.

Agregó que estas fechas pueden traer recuerdos de tiempos más felices y de personas que ya no están, lo que intensifica sentimientos de nostalgia y pérdida. Resaltó que es importante reconocer y atender estas emociones para cuidar el bienestar emocional y mental.

Recomendaciones para sobrellevar la temporada

Los especialistas sugieren algunas acciones para enfrentar la soledad y el malestar emocional en estas fechas:

- Mantener el contacto: llamadas, mensajes o videollamadas con familiares y amigos.

- Participar en actividades comunitarias: integrarse a eventos locales para sentirse parte de un grupo.

- Voluntariado: colaborar en iniciativas sociales puede brindar propósito y conexión.

- Crear nuevas tradiciones: diseñar costumbres propias que generen bienestar.

- Autocuidado: dedicar tiempo a actividades personales como leer, ejercitarse o escuchar música.

- Buscar apoyo: conversar con personas de confianza o con profesionales de la salud mental.

- Paredes subrayó: “Es normal sentirse triste o solo durante las fiestas. Lo importante es reconocer estos sentimientos y buscar apoyo cuando sea necesario. Hay muchas maneras de encontrar compañía y consuelo en esta época”.

Datos sobre el impacto emocional

Estudios internacionales muestran que las fiestas pueden intensificar emociones difíciles. Según la American Psychiatric Association (2021), el 41 % de los adultos en Estados Unidos reporta mayor nivel de estrés en la temporada navideña, mientras que entre quienes ya viven con un trastorno de salud mental, el 64 % afirma que sus síntomas empeoran.

En cuanto al consumo de alcohol, un estudio de Caron Treatment Centers (2022) indica que el 16 % de los adultos incrementa su ingesta durante estas fechas, muchas veces como respuesta al estrés o la soledad.

Estrategias de autocuidado emocional

Algunas prácticas recomendadas para transitar la temporada con mayor bienestar incluyen según Infobae:

1. Validar las emociones: reconocer tristeza o nostalgia sin juzgarlas.

2. Reinterpretar el significado de las fiestas: enfocarse en lo que se puede crear en el presente.

3. Diseñar un plan de autocuidado: anticipar momentos difíciles y tener recursos listos.

4. Cuidar el cuerpo: mantener rutinas de sueño, alimentación e hidratación.

5. Buscar conexión auténtica: sustituir el consumo de sustancias por espacios de encuentro.

6. Recordar que los impulsos pasan: esperar y regular las emociones con actividades saludables.

7. Consultar apoyo profesional: acudir a un especialista si la tristeza o el consumo se vuelven difíciles de manejar.

Esta temporada puede ser un tiempo de reflexión y crecimiento personal. Reconocer las emociones, practicar el autocuidado y buscar compañía son pasos que ayudan a vivir esta celebración de manera más consciente y auténtica. La nostalgia puede transformarse en una oportunidad para recordar lo que se valora y proyectar nuevos caminos hacia el bienestar.

