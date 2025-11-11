Carta astral de Stephany Abasali: Conoce si tiene oportunidad de ser coronada como Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali. Nació en Puerto Ordaz, Venezuela el 26 de julio de 2000 a las 11:10 am, es del signo Leo con ascendente en Libra y Luna en Géminis. Miss Venezuela 2024, Miss Turismo Venezuela 2023, semifinalista Miss Turismo World 2023. Modelo Internacional, estudiante de Economía en Estados Unidos en la Florida International University. Bilingüe.

Futuro: Tiene mucha oportunidad de ser coronada como Miss Universo 2025. Su reinado será uno de los más productivos a nivel económico y de gran exposición en medios a nivel global. Las estrellas le están apoyando y solo debe cuidar sus expresiones y comentarios. Mercurio retrógrado podría hacer que se confunda o diga algo indebido generando una falla irreparable el día final del concurso.

Salud: Está en excelentes condiciones. Quizás este sea el mejor momento de su vida y su energía está muy positiva. Brilla con facilidad y su belleza está garantizada durante todo el certamen. La seguridad en sus movimientos le ayuda a demostrar una gran actitud.

Amor: Verdaderamente estará enfocada en su carrera como modelo internacional y no se espera ninguna relación seria durante los próximos 3 años. Luego para 2029-30 estará más dada a la posibilidad de entablar una pareja estable.

Dinero: Se convertirá en una de las mejores modelos venezolanas de todos los tiempos y ganará dinero a través de sus contratos en pasarelas internacionales, y como imagen de diversas marcas de productos de consumo femenino. En el futuro, sus inversiones serán en el sector inmobiliario.

Familia: Postergará lo más que se pueda el tema de la maternidad. Aun así, podría tener solo un hijo varón con el apoyo de la tecnología avanzada para la época. No es una prioridad a mediano plazo ni tampoco está apurada en contraer matrimonio.

Emociones: Es muy fuerte y con mucha estabilidad. Su sistema nervioso es excelente y muy constante. No se deja intimidar por nada ni nadie. Su pensamiento es rápido y siempre está un paso más allá que los demás.