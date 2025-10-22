Deja las arrugas a un lado con esta mascarilla casera a base de una planta rica en vitaminas y colágeno: así debes aplicarla en la piel

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es uno de los factores que más debilita la piel, ya que, irrita sus capas y disminuye la producción de colágeno natural, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo, por ejemplo, la aparición de arrugas.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, las arrugas también aparecen durante el proceso de envejecimiento, el cual es inevitable.

Por lo tanto, actualmente existen múltiples tratamientos comerciales y estético para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la mascarilla de aloe vera, miel con aceite de coco, contiene propiedades vitamínicas que nutren la piel.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de las arrugas es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes y evite el uso de tratamientos químicamente invasivos.

