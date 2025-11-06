Evita la caída del cabello con esta planta rica en vitaminas que optimiza el funcionamiento de los folículos pilosos: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

El estrés y los cambios hormonales son las dos causas más comunes por la cual se debilita la raíz capilar, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede generar el quiebre desde la raíz hasta las puntas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la mala alimentación también es una de las causas por la cual el cabello se debilita, debido a que requiere vitaminas y minerales para mantenerse fortalecido.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para evitar la caída del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el romero.

Según la tiktoker Guadalupe, el romero es una planta rica en vitaminas que nutren el cabello, al tiempo que optimiza el funcionamiento de los folículos pilosos y previene la aparición de caspa.

¿Cómo debes aplicar el romero en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona aplique el agua de romero tres veces a la semana durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

Cabe destacar, que si la caída del cabello es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la caída del cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y disminuir el uso de herramientas de calor.

