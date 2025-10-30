¿Flor de Jamaica y aceite de coco para tu cabello? Expertos revelan para qué sirve y la forma correcta de preparar la mascarilla

Suscríbete a nuestros canales

El cuidado del cabello es fundamental para evitar la irritación de la capa protectora, la cual de no estar suave puede generar alteraciones en la función de los folículos pilosos, al tiempo que puede evitar el quiebre desde la raíz hasta las puntas.

De acuerdo a la información divulgada por Eucerin, lavar el cabello con champús químicamente invasivos es perjudicial para mantenerlo en buen estado.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos capilares a base de químicos comerciales para evitar la irritación del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de flor de Jamaica en combinación del aceite de coco y gel de aloe vera, tres ingredientes económicos que contienen vitaminas que hidratan el cabello.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

20 ml de infusión de flor de Jamaica.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla hasta que ambos productos se integren en su totalidad Agrega la infusión de flor de Jamaica y mezcla hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado una vez a la semana o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para evitar daños en el cabello la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

