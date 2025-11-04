Mascarilla para aclarar axilas, codos y rodillas: necesitas solo cuatro ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Preparar una mascarilla tiene diferentes funciones según los ingredientes que la componen, algunas pueden servir para hidratar, limpiar, nutrir e incluso revitalizar la piel.

Generalmente las personas recurren a estas preparaciones como un aliado para evitar la exposición a químicos, si eres de los que prefiere el uso de productos naturales, debes tener en cuenta que éstas ayudan incluso a desmanchar algunas zonas del cuerpo. Es decir, muchas se adaptan a las necesidades específicas de cada persona.

¿Es efectiva la mascarilla casera para aclarar la piel?

Según refiere la Inteligencia Artificial, la respuesta es sí. Estas pueden ser muy efectivas para aclarar la piel, unificar el tono y reducir las manchas, aunque los resultados son graduales y no inmediatos.

En tal sentido, la recomendación es ser constante en la aplicación para que puedas ver los resultados deseados.

En acción

Desde Mundo Deportivo comparten algunas opciones que ayudan a aclarar la piel, entre estas destacan una mezcla de limón y avena; mascarilla de lechosa, zanahoria y miel; y manzanilla con miel.

Estas son alternativas que combaten el oscurecimiento de axilas, codos y rodillas, y lo mejor es que están al alcance de todos.

También puedes recurrir a una mezcla que tiene como protagonista a los granos de arroz. En primer lugar, coloca una taza de arroz en la licuadora, agrega una taza de agua y licúa hasta conseguir que todos los granos se deshagan, cuela la mezcla, cocinar por cinco o diez minutos, o tome una consistencia espesa.

Posteriormente, colocar en un recipiente y agregar dos cucharadas de aceite de coco y una cucharada de azúcar blanca, mezclar muy bien para que todo se integre. Una vez listo, aplicar en las zonas que deseas aclarar. Puedes aplicarla dos o tres veces por semana para lograr mejores resultados.

