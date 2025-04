Raynoa Suárez: Los escritores sacamos aquello que tenemos dentro

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Raynoa Suárez no solo es arquitecta, en los últimos años también ha fortalecido sus raíces como escritora. Su primer libro, “Inolvidables Caminos”, le ha permitido descubrir el poder de las letras y su transformación, tanto en el autor como en quien está preparado para profundizar en la lectura.

Este proyecto es una historia ilustrada que muestra el trayecto que los seres humanos hacen en la vida y el poder que tiene la intuición para transitarlo. Su protagonista, Ashanti, es la encargada de entregarse a los designios de su corazón y atravesar espacios de crecimiento, inspiración y autoconocimiento.

Todo esto, condensado en pequeños cuentos que buscan que cada lector se conecte con su niño interior y se encuentren en los mensajes positivos que Suárez va dejando en sus páginas. Pero esto no es todo, lo plasmado en el libro también tiene un lado tangible: un taller que promueve el reconocimiento del ser y el poder creador de los seres humanos.

Los workshops, que comenzaron luego del lanzamiento de su ópera prima en Colombia, se realizarán en distintos países con la intención de proporcionar a los asistentes las herramientas y la motivación necesarias para construir su propio camino hacia el bienestar y la felicidad.

Z3D: ¿Qué inspiró la creación de “Inolvidables caminos” y cómo evolucionó la idea desde sus primeros escritos?

RS: “Inolvidables Caminos” surgió de la necesidad de escribir para acompañar a otras personas en sus procesos de crecimiento y autoconocimiento. A través de mis propias experiencias y de personas cercanas, hacer relatos que puedan conectar con las emociones del lector.

Hace muchos años, por un evento de salud por el que pasé y superé, quise escribir; pero más que escribir sobre la enfermedad, quería escribir sobre la vida y después de veinte años, me llegó la inspiración divina.

Fue en las montañas de Antioquia, Colombia. En un viaje que haría por tres meses y que se extendió por cuatro años.

La vida me sacó de donde estaba, de mi zona de confort y me llevó a estar en un lugar hermoso donde podría trabajar en mí misma. Viviendo una pandemia alejada de mis afectos, pude crear una obra hermosa y llena de color. Dios se encargó de organizar todo, de ponerme al frente de las mejores personas para que este sueño se hiciera realidad.

Z3D: ¿Cómo impactó tu experiencia personal en la narrativa y en el mensaje que quisiste transmitir?

RS: Mi experiencia personal impactó en mi narrativa. Siento que como escritora pude desnudar mi alma, y es que así hacemos muchos escritores, sin querer sacamos aquello que tenemos dentro.

Haber superado la enfermedad me llevó a reconocer espacios de vida y salud que antes, por el rápido transitar de mi día a día, no valoraba. Los daba por sentado y fue allí cuando quise transmitir un mensaje que está impreso en cada línea de los cuentos. 21 cuentos para el niño interior.

Z3D: Tu enfoque combina storytelling con herramientas de coaching. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la literatura y el desarrollo personal?

RS: Para mí existe un equilibrio en el enfoque de mi libro con el desarrollo personal. La literatura puede tener amplios usos, y en mi caso la relacioné con ese sentir de estar mejor siempre, de buscar ser la mejor versión de uno mismo todo el tiempo, así que uní ambos mundos. Utilizando el coaching con la literatura.

Z3D: Desde la publicación de tu libro en Colombia hasta su expansión a otros países, ¿cómo ha sido el proceso de protección de tus derechos como autora?

RS: Desde el inicio me asesoré con abogados para que me guiaran en el proceso. Es así como mi libro tiene su protección de derechos de autor, ISBN de Colombia, que protege los derechos del autor.

Z3D: El concepto de propiedad intelectual es clave en la industria editorial. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que enfrentaste para proteger tu obra?

RS: El mayor desafío fue proteger mi libro, lo que realmente fue muy fácil. Cuando registras una obra en derechos de autor, hay un grupo calificado para revisar y determinar si es auténtica y así proceder a dar el número de identificación. Algo así como una cédula de identidad, única para libro. Es un proceso bastante fácil, por lo menos en Colombia así lo fue.

Z3D: ¿Has considerado adaptar “Inolvidables Caminos” a otros formatos, como audiolibro o contenido digital?

RS: Definitivamente sí he considerado adaptar “Inolvidables Caminos” a audiolibro y contenido digital, proceso que se ha tardado un poco por el tema financiero.

Para todos es sabido que autopublicar requiere de un esfuerzo amplio, hasta heroico podría decirse, hay que dedicar tanto energía como dinero. Invertir mucho en el tema publicitario, de medios y de impresión del libro. Así que, por lo pronto, mientras no obtenga algún financiamiento, me será un tanto lento el camino.

Z3D: ¿Cómo ha sido la recepción del libro en distintos países y culturas? ¿Has notado diferencias en la interpretación de tu mensaje?

RS: En nuestros países hermanos, no he notado diferencia de interpretación. Se ha llevado muy claro el mensaje y ha calado mucho en países como Colombia, Chile y Venezuela.

Z3D: ⁠¿Qué papel juega la introspección en tu proceso de escritura?

RS: La introspección juega un papel muy importante en mi obra, puedo decir que es su columna vertebral. Siento que tiene que haber una conexión muy especial del exterior con el interior, llevar eso que mi corazón está ávido de decir.

Z3D: ⁠¿Cómo definirías el impacto de “Inolvidables Caminos” en quienes buscan transformar su vida?

RS: Ha sido muy hermoso ver el impacto que ha tenido “Inolvidables Caminos” en muchas personas. Tengo un grupo de lectores en Medellín que me seguían hacia donde fuera a presentarme, y sus comentarios positivos llenaban de amor mi alma.

Hay una persona que me dijo que el libro llegó en un momento de duelo, de una pérdida muy importante en su vida y que “Inolvidables Caminos” la llenó de ilusión y me preguntó cuándo iba a sacar el próximo. Este comentario cumplió con la meta que me creé cuando pensé en publicar, que, si a una sola persona le daba un mensaje bonito, allí estaría muy feliz y así fue.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @by_noasuarez

