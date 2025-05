No enmascares el olor a cigarro de tus prendas de vestir elimínalos con este truco de un experto

Suscríbete a nuestros canales

El olor a cigarro es muy persistente y difícil de eliminar de todas las superficies, incluidas las prendas de vestir. Si eres fumador o estás rodeada de personas que tienen este hábito, es posible que te topes con frecuencia con un olor impregnado en la ropa que, además de ser muy desagradable, no es fácil de quitar.

Además, un reciente estudio llevado a cabo por la universidad de california sugiere que el olor a tabaco de la ropa puede afectar de forma negativa a la salud, informa El Español .

En tal sentido, es importante eliminar este desagradable olor de la ropa, y para ello, puedes recurrir a varios métodos caseros como la ventilación o utilizar ingredientes naturales tales como el bicarbonato y el vinagre, los cuales logran absorber ciertos olores, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo acabar con el olor a cigarro?

No cometas el error de enmascarar estos olores aplicando perfumes o desodorantes para telas, ya que estos no eliminan las moléculas de olor, solo le otorgan una capa adicional de aroma que disimula temporalmente los malos olores, pero no los elimina. Además, este aroma no dura mucho, y al desaparecer reaparece el mal olor.

Una alternativa para eliminar el olor a cigarro en la lavadora consiste en agregarle una taza de vinagre blanco al agua, ya que la acidez ayuda a desintegrar las moléculas de humo y alquitrán que provocan el olor a tabaco. Cabe acotar que, es importante que al lavar las prendas que huelen a cigarrillo no se mezclen con otras que no, para que el resto de la ropa no adquiera ese olor.

Freepik

Truco de un ingeniero químico

Otra solución a este problema en el hogar, lo comparte Cuerpo Mente y se trata de un truco que un ingeniero químico recomienda.

El ingeniero, Diego Fernández sugiere seguir estos pasos para eliminar sin enmascarar el olor a cigarro de tus prendas de vestir:

1. Colocar una cucharada de carbón activado dentro de un filtro de cafetera. Sellar el filtro con pegamento, de modo que quede una bolsita.

2. Meter las prendas de vestir con olor a cigarro y la bolsita de carbón activado dentro de una funda para ropa o una bolsa de basura grande, y cerrar.

3. Dejar que el carbón activado actúe durante algunos días.

Según el experto, el carbón activado atrapará las moléculas de olor, pues este es un producto que se ha procesado para aumentar su superficie, lo que lo hace muy eficaz para absorber sustancias químicas, toxinas e impurezas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube