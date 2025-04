Tres rutinas nocturnas para despertar con todo en orden y tener un día productivo

Suscríbete a nuestros canales

Las rutinas nocturnas no solo se basan en el cuidado de la piel o la alimentación, también existen algunas que se enfocan en el orden y la limpieza.

Estas rutinas o hábitos, aunque no suelen ser tan común, han venido tomando relevancia gracias a los beneficios que aportan. Organizar todo o la mayoría de las cosas la noche anterior ayuda a iniciar el nuevo día de forma más relajada, tranquila y con energía.

¿Qué es una rutina nocturna de orden y limpieza?

Es una serie de tareas que se realizan antes de acostarse para mantener un espacio limpio y organizado en el hogar. Según los expertos. Esto puede incluir limpiar superficies, poner cosas en su lugar, preparar el día siguiente como parte de la vestimenta y la alimentación.

Refiere la Inteligencia Artificial, que esta rutina nocturna consiste en guardar objetos sueltos, ropa no usada, libros, planificar el desayuno, revisar el bolso de los niños, limpiar la cocina, entre otras actividades.

Llevar a cabo estas actividades en la noche, antes de irnos a la cama puede aligerar la carga matutina, y evitar iniciar el día corriendo, y así ahorrar energía para emprender las actividades que te depara el día.

En acción

Las actividades de orden y limpieza que realizas en la noche antes de irte a la cama pueden marcar la diferencia al amanecer; por lo tanto, pon en práctica esta rutina nocturna que compare Cuerpo Mente:

1. Prepara la ropa del día siguiente antes de acostarte. Decidir el look puede tomar tiempo, por lo que es preferible hacerlo en la noche para ahorrar tiempo al despertar. Piensa en las actividades qué llevarás a cabo, consulta el clima, etc. Con ello lograrás atinar el vestuario y no deberás cambiar a último momento.

2. Ordena la cocina. Lava y seca todos los platos y utensilio utilizados en la preparación de los alimentos; y guárdalos donde corresponde.

Recoge la basura y si te es posible saca al contenedor, o déjalo preparado para botar en la mañana.

3. Planifica el próximo día. Repasa en tu mente o anota en una libreta todas las tareas u objetivos que debes llevar a cabo a lo largo del día. Puedes organizarlo por horas, e incluso identificar qué es prioritario y así conseguirás realizar todo según la importancia del caso.

