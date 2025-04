Horóscopo del 21 de abril: Es el momento de celebrar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

TAURO: El sol te bendice con su energía. Hoy entra el Sol y te deseamos feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía y te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visualización más coherente de lo que viene en el próximo año, mes a mes a través de una consulta astrológica, llamada Revolución solar y te invito para que puedas tener una perspectiva correcta de lo que viene en tu futuro inmediato.

GÉMINIS: Es el momento ideal para conversar con cualquier persona que tenga algún problema. El planeta Mercurio te ayuda al máximo con un sextil positivo. Esta energía permite utilizar la herramienta de la comunicación y la diplomacia para solventar cualquier situación. Tendrás todo un mes para aprovechar estas buenas influencias y así puedas avanzar con fuerza en tu vida y cierres ciclos. Excelente oportunidad de liberación.

CÁNCER: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante y no frenes el avance.



LEO: En estos momentos tienes una cuadratura con el Sol restando mucha energía positiva y hay posibilidades de experimentar alguna falla en tu cuerpo. Tienes que evitar la pérdida del equilibrio a nivel de salud. Te invito a prestar más atención a tu cuerpo y puedas inclusive ir o visitar al médico para hacer un chequeo general. Es importante cambiar o ajustar los tratamientos para que mejores tu energía física.

VIRGO: Tienes una oposición con Saturno, deberías ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evita cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

LIBRA: Estás muy feliz gracias a Dios. Después de mucho tiempo ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

ESCORPIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

SAGITARIO: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

CAPRICORNIO: Te encuentras con un sextil positivo con Venus, la energía de tu pareja te apoya, para que sigas avanzando en esos cambios y las transformaciones que están ejecutando en estos momentos. Así que, aquí vas a tener la oportunidad que tu pareja vea con buenos ojos esos cambios y te permita poder crecer, avanzar y desarrollarte de una manera más positiva con firmeza.

ACUARIO: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche, es una de las mejores para conectarte con el Universo y sus poderosas energías. Deberías realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.



PISCIS: Está transitando por tu signo astrológico una conjunción con el Nodo Norte. Seguramente tus acciones en estos momentos están alineadas para tener un futuro mejor. Estás viviendo tiempos históricos donde se construye un porvenir pletórico, lleno de éxitos. Existen muchas oportunidades, que se plantean en estos momentos de manera positiva. Es muy bueno para ti seguir avanzando.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin