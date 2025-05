Horóscopo del 21 de mayo: Olvídate de los fracasos del pasado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone, a estas alturas de tu vida debes lograr una relación amorosa estable y segura.



TAURO: Tienes activado un sextil positivo con la Luna. Ahora se puede solventar cualquier situación y problema emocional que tengas en estos momentos. La Luna te da confianza para seguir con tus actividades y así avanzar con fuerza de voluntad. Debes cambiar algunos elementos tóxicos en tu vida y transformar algunos hábitos. Cada vez que elevas tu consciencia verás errores para evolucionar.

GÉMINIS: El Sol te bendice con su energía. hoy entra el astro Rey a tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta lo que viene en el futuro.

CÁNCER: La Luna en trígono positivo te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida y sacar lo que no funciona o no sirve. Aprovecha para limpiar tu aura, espíritu y cuerpo. El objetivo es caminar más liviano y con mayor optimismo. Ahora es más fácil alcanzar las metas que te has propuesto en la vida. Sigue enfocado como siempre y entra en acción concreta para iniciar una nueva vida llena de oportunidades.

LEO: ¡Vamos con todo! Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte sin miedo, con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora, enfócate en el futuro, en lo que se puede lograr para avanzar. Dios abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

VIRGO: Hoy te encuentras con una Luna opuesta a tu signo astrológico, quitándote toda fuerza y esperanza de seguir adelante con éxito. Debes buscar la forma de sacar tu fuerza interior para avanzar en la vida y demostrarle al Universo que si eres una persona importante y que si puedes luchar contra las adversidades. Que por supuesto, puedes vencer y llegar a alcanzar la gloria.

LIBRA: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

ESCORPIO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna que te va a ayudar a seguir adelante para que te puedas enfocar y tener la fuerza necesaria para abrir camino. Olvida el pasado y perdona lo malo que has vivido. Es importante que tengas la mente sana y libre de procesos para que puedas avanzar más rápido y de manera más fácil. Hay que vencer todos los obstáculos y solo se logra con la fuerza del espíritu en unión con el Universo.

SAGITARIO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Hay días que estás bien y días que estás mal. Es normal dentro del proceso de nuestras vidas y tienes que aprender a vivir con esos procesos. Es sumamente importante continuar y crecer. Estás obligado a nivelar las emociones para poder avanzar con pasos firmes. Lo mejor que puede pasar en tu vida es tener momentos difíciles, para superarlos y así cada día ser mejor y mejor.



CAPRICORNIO: Hoy tienes un sextil positivo con la Luna, activando energías excelentes que te ayudan a mirarte a ti mismo para rectificar algunos procesos emocionales que no estén resueltos. Es maravilloso verte internamente para que observes los errores que puedes estar cometiendo y mejorar en poco tiempo con el enfoque necesario y así lograr avanzar y ser una mejor persona. Todo lo que permita la evolución, es bueno.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.



PISCIS: Hoy estás bajo las influencias positivas de la Luna. Se te permite conectarte con el crecimiento interno espiritual de tu alma. La vida continúa y debes seguir el sendero de la luz que indique tu corazón para que logres la felicidad plena y puedas disfrutar de la vida de manera abundante y plena. Todo depende de tu nivel de consciencia y de lo que ejecutes con energías en el día a día.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin