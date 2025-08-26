Carta astral de Miguel Cabrera: ¿Conoce si será elegido Salón de la Fama?

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Cabrera, nació en Maracay, Venezuela, el 18 de abril de 1983 a las 09:45 am, es del signo Aries con ascendente en Géminis y Luna en Cáncer. Excelente pelotero con 20 temporadas en las Grandes Ligas. Insignia nacional con una brillante carrera. Futuro Salón de Fama, que ha alcanzado reconocimientos como, jugador del año 2012, 2013. Tigre del año 2012, 2013. Premio Luis Aparicio 2005, 2011, 2012 y 2013. Atleta del Año 2003, 2011, 2012 y 2013. Triple Corona 2012. MVP 2012 y 2013. 7 bates de plata. Premio Aaron 2012 y 2013. 4 títulos de bateo. 3174 H, 511 HR, 1181 CI, 307 Pro. Padre de 5 hijos.

Futuro: Va a ser elegido al Salón de la Fama en su primer año de elección en 2029. Estará muy tranquilo lo que resta de 2025 y todo el 2026, trabajando en la gerencia de su equipo. Entrará en una nueva etapa en el área interna del mejor béisbol del mundo. Aprenderá mucho y más adelante podría ser dueño de algún equipo en Venezuela. También podrá estar muy ligado al desarrollo de talentos en su país.

Salud: Se mantendrá estable y sin problemas hasta 2031-2032 que presentará situaciones complicadas, generadas por estrés y alteraciones en el sistema nervioso.

Amor: Estará totalmente estable y va a compartir más tiempo en casa, buscando más equilibrio afectivo. Buscará excelentes momentos románticos y disfrutará de innumerables eventos para unirse más a su pareja. Existirá una crisis en 2034-2035.

Dinero: Sus próximos años a nivel económico serán excelentes 2027-2028 donde hará importantes inversiones, siempre alrededor del deporte. El dinero estará fluyendo de manera constante y se administrará mejor a través del tiempo.

Familia: Se mantendrá estable hasta el año 2032 donde va a compartir aún más con sus dos hijos menores y seguramente recuperará el tiempo perdido. También tendrá muchas satisfacciones al ver a su hijo mayor varón llegar a grandes ligas.

Emociones: Vivirá excelentes años para celebrar los logros del pasado y ver crecer a su familia. Será un excelente abuelo. Podría debutar en este rol durante los años 2032- 2033. Actividad que le dará mucha paz y disfrute.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube