Estas son las consecuencias fatales de usar laxantes para adelgazar: la FDA de EE.UU. prenden las alarmas sobre una moda peligrosa

Algunas personas recurren al uso de laxantes como una estrategia para adelgazar, aunque no es un método saludable ni efectivo a largo plazo. Los laxantes son sustancias que estimulan el tránsito intestinal y provocan evacuaciones más frecuentes o más blandas.

Quienes los usan con fines de pérdida de peso creen que así eliminan más calorías de los alimentos ingeridos. Sin embargo, en realidad los laxantes actúan principalmente en el intestino grueso, cuando la mayor parte de los nutrientes y calorías ya han sido absorbidos en el intestino delgado.

El efecto inmediato es la reducción de agua corporal y, por lo tanto, una aparente pérdida de peso en la balanza, que no corresponde a grasa eliminada, sino a líquidos.

Foto: Freepik

Peligros de los laxantes como método para perder peso

Usar esta sustancia para perder peso puede tener consecuencias graves para la salud. Según WebMD, el abuso de laxantes o purga provocada con vomito o laxantes causa pérdida excesiva de líquidos, lo que puede derivar en deshidratación severa y alteraciones electrolíticas importantes.

El uso prolongado y frecuente de laxantes, especialmente los estimulantes como el senna, puede debilitar la función intestinal natural, llevando a una dependencia del laxante para evacuar.

Otros efectos secundarios frecuentes incluyen náuseas, diarrea persistente, dolor abdominal, calambres musculares, debilidad e irregularidades en el latido del corazón.

También se advierte que el uso excesivo de laxantes puede provocar deshidratación y desequilibrios minerales que resultan especialmente peligrosos en personas mayores, o con enfermedades cardíacas o renales.

Foto: Freepik

Asimismo, algunos laxantes se han asociado con efectos adversos raros pero graves, como convulsiones por hiponatremia, arritmias cardíacas o incluso colitis isquémica.

Por su parte, la FDA de EE.UU. ha emitido reiteradas alertas sobre productos comercializados como suplementos para bajar de peso que contienen ingredientes no declarados, como un supresor del apetito y fenolftaleína.

Estos productos, presentados como “naturales”, representan un riesgo elevado, como que la sibutramina puede elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular; la fenolftaleína puede inducir alteraciones gastrointestinales serias y se sospecha que puede provocar cáncer con su uso prolongado.

