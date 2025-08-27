Esta costumbre al cepillarte los dientes puede reducir los beneficios: adiós limpieza óptima

Suscríbete a nuestros canales

Cepillarte los dientes es uno de esos hábitos adoptados desde la infancia y que con seguridad lo llevas a cabo cada día sin preguntarse si lo haces bien o no. Quizás solo te concentras en realizar la mejor limpieza posible para evitar las caries, lucir una sonrisa impecable y gozar de una óptima salud bucal.

¿Con qué frecuencia debes cepillarte los dientes?

Esta es quizás una de las interrogantes que se presentan en la materia, y es que por años se ha difundido que es necesario cepillarse al despertarse, antes de acostarse a dormir, y después de cada comida.

Los expertos de la Clínica Mayo comparte que la recomendación de la Asociación Dental Americana es cepillarse los dientes dos veces al día con pasta dental con fluoruro durante al menos dos minutos cada vez.

Con esta práctica eliminas los restos de alimentos y la placa de los dientes, los cuales al acumularse generan bacterias que pueden dañar el esmalte dental y provocar caries, y hasta enfermedades en las encías.

En tal sentido, lavarse los dientes correctamente es fundamental para mantener una buena salud bucal y prevenir enfermedades.

¡Atención!

Aunque para muchos cepillarse los dientes después de cada comida es suficiente, y la técnica que han utilizado por años le ha funcionado, deben tener en cuenta que enjuagarse con agua después del cepillado, “es como tirar por el desagüe todos los beneficios”, acota la odontóloga Janira Sánchez.

Según comparte El Confidencial Sánchez explicó a través de su cuenta en Instagram que la costumbre que muchos tienen de enjuagarse la boca con agua después de cepillarse los dientes es un error, porque con ello se puede eliminar gran parte del efecto del cepillado.

La experta señala que este hábito elimina rápidamente los efectos del flúor que se acaba de aplicar con la pasta de dientes, el cual es el encargado “de prevenir la formación de caries, fortalecer el esmalte y aportar minerales necesarios para una buena constitución”.

Por tanto, la experta recomienda que cambies este hábito de enjuagar con agua luego de cepillarte los dientes por un colutorio con alto contenido en flúor.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube