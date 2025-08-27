El pasatiempo ideal para los mayores de 70 años: ayuda a mejorar la motricidad y la memoria

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades manuales tienen una gran importancia para las personas mayores de 70 años, ya que favorecen tanto su bienestar físico como emocional. Realizar tareas como tejer, pintar, modelar, armar rompecabezas o trabajar con madera estimula la motricidad fina, ayuda a mantener la coordinación y fortalece las manos, previniendo la rigidez articular.

Estas actividades ejercitan la mente, promoviendo la concentración, la memoria y la creatividad, lo que contribuye a retrasar el deterioro cognitivo.

En el plano emocional, las manualidades ofrecen una fuente de satisfacción personal, pues permiten a los mayores sentirse útiles, productivos y capaces de crear.

También refuerzan la autoestima y ayudan a reducir sentimientos de soledad o ansiedad. Cuando se realizan en grupo, fomentan la socialización, el intercambio de experiencias y la creación de vínculos afectivos.

Hobby para adultos mayores

Un pasatiempo perfecto para las personas mayores de 70 años, según el portal okdiario, es modelar con arcilla. Esta actividad destaca especialmente por su capacidad para combinar la relajación mental con el ejercicio físico sutil pero eficaz.

Al trabajar con arcilla, ya sea amasándola, presionándola o dándole forma, se consigue un efecto calmante e inmersivo, el contacto manual activa los sentidos, mejora la atención y libera la mente del ruido mental. Es una forma de estar plenamente presente y serenarse, sin requerir experiencia artística.

Desde el punto de vista físico, modelar arcilla es una excelente gimnasia para las manos. Requiere movimientos repetidos y controlados que fortalecen la motricidad fina, mejora la coordinación mano-ojo, estira y ejercita los dedos, y beneficia especialmente a quienes notan rigidez o torpeza. Además, el esfuerzo mental que implica mantenerse concentrado ayuda a entrenar la memoria y la atención.

Esta actividad también aporta una gran satisfacción emocional, ver cómo un trozo informe se transforma en un objeto hecho a mano, a tu ritmo, ofrece una sensación de logro y conexión creativa, sin importar el resultado final.

Para comenzar, basta con una arcilla blanda, agua y herramientas simples como palillos o rodillos. Un entorno tranquilo, buena luz y música suave ayudan a potenciar la experiencia.

