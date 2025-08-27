Horóscopo del 27 de agosto: Permite que el amor se exprese

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La fortuna no se encuentra a tu favor en esta semana. Es tiempo de actuar con mayor serenidad y evitar arriesgar más de lo necesario. Actualmente estás bajo la influencia tensa de Júpiter en cuadratura, lo que desvía la buena suerte y obstaculiza tu avance al ritmo que anhelas. Permítete unos días de reposo interior para no atraer situaciones indeseadas. La vida también necesita espacios de calma para reequilibrar el alma.

TAURO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable, con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

GÉMINIS: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Pase lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener. No existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.

CÁNCER: Lilith te bendice con sus energías a través de un trígono positivo que te muestra tus sombras para que las aclares y puedas trabajar en tu ser de manera más positiva. Hay una gran oportunidad de vencer todas tus bestias internas y así liberarte de esas ataduras emocionales que tienes. Luego de salir con la victoria, entrarás en un periodo de gloria, paz y sosiego. Dios se manifiesta para ayudarte.

LEO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos, para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva, para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

VIRGO: Maravilloso el impulso positivo que la Luna te está ofreciendo con un sextil. La vida siempre está dando una oportunidad de mejorar cada día. Es importante establecer un equilibrio emocional para afrontar las situaciones que estás viviendo en estos momentos. Sabemos que puedes resolver y avanzar, todo depende de ti y de tus buenas energías. Permite que tu espíritu se manifieste con su sabiduría y tome el control.

LIBRA: Tienes que ponerte de acuerdo con lo que quieres realizar en el futuro. Es importante establecer una ruta bien definida para lograr estar bien claro en la vida. En estos momentos es bueno reflexionar y establecer algunas acciones. Estás bien aspectado con un sextil positivo con Mercurio, que te facilita la comunicación interna para ordenar tus ideas y definir qué rumbo se tomará y con cuáles herramientas puedes contar.

ESCORPIO: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona que sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

SAGITARIO: En este momento puedes conectarte profundamente con lo divino gracias a un trígono armónico con Neptuno. Es ideal que dediques al menos cinco minutos para conversar en silencio con Dios, exponiendo tus emociones, preocupaciones y procesos internos. Esta conexión te permitirá avanzar en asuntos que te han mantenido confundido, recuperando así tu estabilidad espiritual y emocional. Todo lo que te inquieta puede encontrar solución bajo la guía celestial.

CAPRICORNIO: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y dejar de estar deprimido. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio. El planeta Marte está en cuadratura y una vez más, debes superar esta situación, avanzar para crecer y ser cada día más fuerte. En esa actitud negativa, no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios.

ACUARIO: Las circunstancias actuales pueden sentirse envolventes como un velo que nubla tu claridad interior. Lilith en cuadratura con tu signo, activa procesos profundos que desafían tu equilibrio natural. No es momento de forzar, sino de rendirse con sabiduría. Los resultados tardan porque el alma está gestando algo más grande. La paciencia se convierte en tu aliada y el descanso, en tu medicina. Relájate, respira y permite que el tiempo divino haga su obra.

PISCIS: Tienes un trígono positivo con Venus; significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y deberás aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin