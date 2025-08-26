Estos son los peores errores al desayunar: toma nota de la lista de alimentos que debes eliminar ya de tu menú mañanero

Suscríbete a nuestros canales

Desayunar no es simplemente ingerir alimentos para acabar con el ayuno; se trata incorporar al menú mañanero productos variados y nutricionalmente equilibrado.

Según la Fundación Española del Corazón el desayuno ideal debe incluir lácteos, hidratos de carbono, grasas, vegetales o frutas, y proteínas. Cuando su menú incluye al menos tres de estos alimentos, con seguridad contribuirá a que la persona tenga más energía y más fuerza para desarrollar las actividades cotidianas.

¿Cuál es la importancia de desayunar?

Realizar la primera comida del día no solo ayuda a mantenerse saludable, también aporta energía y fuerza para tener un mejor rendimiento físico y mental.

Esta comida es muy importante porque es una oportunidad para obtener todos los grupos de alimentos y nutrientes que el cuerpo necesita consumir diariamente. Además, beneficia las funciones metabólicas que intervienen para quemar las calorías que están de más.

Incluso desayunar previene el deterioro cognitivo asociado con la edad, debido a que genera una correcta absorción de nutrientes que combaten el cortisol.

A pesar de ello, muchas personas cometen el error de saltarse esta comida, comer de forma apresurada o ingerir alimentos poco saludables.

¡Evítalos en el desayuno!

Comparte Glamour que para ser la comida más importante del día, desayunar bien se nos da muy mal. Para evitar caer ser uno más, te compartimos los alimentos que debes evitar desayunar.

1. Cereales azucarados o altamente refinados.

2. Panquecas o wafles.

3. Tostadas con mantequilla.

4. Muffins.

5. Tortas o pasteles.

6. Yogures endulzados y bajos en grasa o sin grasa.

7. Jugo de frutas.

8. Barras de proteína.

9. Carnes procesadas.

10. Galletas y salsas.

