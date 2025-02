Horóscopo del 24 de febrero: Momento de soltar y disfrutar con la familia

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Busca la manera de construir espacios inolvidables.

TAURO: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre en nuestras vidas hay cambios, pero estos deben ejecutarse de la manera más fácil posible.

GÉMINIS: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios, por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

CÁANCER: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.



LEO: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Parece que quieres seguir donde estás. Debes ser flexible.

VIRGO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo esté más positivo para ti.

LIBRA: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También te trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

ESCORPIO: El Sol está hoy con un trígono positivo espectacular, brindándote fuerzas para seguir adelante. Es un momento de bendiciones y recibir buenas energías. Hay que seguir adelante, creciendo y desarrollándose a una buena velocidad. Es importante que te enfoques y no pierdas el tiempo en otras actividades. Hay que buscar la manera de tener resultados concretos. No pares de avanzar.

SAGITARIO: Tienes que cuidar un poco más la salud. Recuerda que todavía estás bajo la influencia negativas de Saturno a través de una cuadratura que debilita tu salud en todos los sentidos. Tienes que estar siempre atento de evitar trastornos en tu vigor y algunos accidentes que puedas tener. Hay que buscar la manera de resguardar el cuerpo físico. Extrema las medidas de seguridad para mantener el equilibrio corporal.

CAPRICORNIO: Todo se siente muy acelerado. Estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permitan llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.



ACUARIO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y así poder buscar un equilibrio más estable en tu vida. Requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.



PISCIS: Mercurio está pasando por tu signo astrológico y te ayuda a comunicar tus ideas y a poder lograr grandes acuerdos con las personas de tu entorno a nivel familiar. Esta energía es muy importante porque tienes la capacidad de unir entre todos ellos la fuerza para poder trabajar en conjunto. Si logras esa acción, será muy positivo que te pueda abrir puertas en el futuro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin