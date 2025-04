Horóscopo del 25 de abril: Trata de ser flexible para que todo sea más fácil

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna está transitando por tu signo astrológico y te trae paz, tranquilidad y serenidad a tu vida. Ahora se te permite tener estos momentos de armonía interior, para seguir adelante, creciendo y caminando, para recargar energías positivas a nivel espiritual. Así la evolución está garantizada y se manifiesta en tus acciones, llenas de amor para todos en tu entorno. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

TAURO: Urano todavía está en tu signo astrológico y te sigue exigiendo cambios profundos en tu vida. Esta energía planetaria no te va a soltar hasta que verdaderamente hagas transformaciones importantes. Sabemos que no es fácil y menos para tu signo, que le cuesta salir de la zona de confort. Debes mantener tu alto nivel de flexibilidad, para evitar males mayores. Colabora contigo mismo y facilita los procesos que estás obligado a realizar.

GÉMINIS: La Luna a través de un sextil positivo te permite seguir adelante con una gran fuerza interior. Hay que buscar la manera que tus emociones estén totalmente equilibradas. Tu autoestima es impresionante y eso se observa a tu paso. Te estás convirtiendo en un gran líder y eso es importante para ti y tu entorno. Existen grandes posibilidades que puedas ayudar con amor a tus familiares más cercanos.

CÁNCER: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

LEO: En estos momentos tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te está ayudando a avanzar y está dando ánimo para que puedas afrontar las situaciones difíciles que vives desde hace tiempo. Es muy importante entrar en una fase de agradecimiento a Dios y seguir manteniendo la alerta a nivel físico. No creas que ya estás fuera de peligro. Debes estar atento a nivel máximo para evitar mayores complicaciones.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguro que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes, será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.



LIBRA: En este momento existe una oposición con Neptuno. Te están enviando energías negativas. Te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Deberías estar más seguro de lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante, es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: Disfrutas en estos momentos de la ayuda del planeta Mercurio, con un trígono activo. Esta energía es muy positiva para resolver todo tipo de conflicto y así avanzar de manera más fácil en la dirección correcta a tu meta. Tienes que buscar la forma de resolver todo con el diálogo, la educación y un trato correcto. La comunicación es una herramienta muy poderosa que siempre debe estar de tu lado para progresar.

CAPRICORNIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

ACUARIO: Hoy es un día especial. Tienes un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a poder recuperarte de todos los procesos. Recientemente se ha desgastado demasiado el sistema nervioso. Es el momento de relajarse un poco y acumular fuerzas para continuar en el camino. Es una pequeña pausa para seguir con ánimo. No estás perdiendo tiempo. Estás tomando energías.



PISCIS: Tienes un sextil positivo con Urano. Los cambios y las transformaciones se hacen presente en tu vida. Se inicia un proceso para mejorar tu presencia en este planeta. Después de tanto sufrimiento, el Universo te bendice y te ayuda a realizar un nuevo renacimiento evolutivo para que puedas avanzar. Dios es grande y te quiere ver bien. Es importante valorar la oportunidad que se te está brindando en estos momentos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin