Horóscopo del 27 de diciembre: Estás en camino de saborear las dulzuras de la vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy. Te está bendiciendo con todo su poder y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

TAURO: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que genera los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Para evitar problemas, debes ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

GÉMINIS: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y pueda polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

CÁNCER: La poderosa Luna está activa en el día de hoy. Te está haciendo una cuadratura negativa y puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Hoy es un día de alerta máxima. Estás bajo las influencias negativas con una cuadratura con Mercurio, el cual frena todo a su paso y coloca obstáculos en tu camino. Debes guardar silencio y evitar hablar de más. Es importante que todo lo que se comunique se haga de manera directa. No hay que adornar ninguna conversación porque se puede prestar a malos entendidos. Evita chismes de los demás.

LIBRA: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos. Hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

ESCORPIO: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

SAGITARIO: En estos momentos, existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente mantendrás en tu mete por años.

CAPRICORNIO: Después de tanto tiempo, vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas emociones alteradas son el resultado de una cuadratura negativa con la Luna. Es momento de recuperar la calma. No puedes permitir que cualquier proceso del pasado te desestabilice; aferrarte a ello no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos para fortalecer tu interior y estabilizar tus sentimientos. También es fundamental trabajar el desapego.

ACUARIO: Estás viviendo grandes momentos, bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz, para buscar su evolución de manera magistral. La vida siempre da la gloria a quien trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores.

PISCIS: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de las manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin