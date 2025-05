Día de Star Wars: origen del 4 de mayo y películas más exitosas de la saga

Suscríbete a nuestros canales

El 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, fecha que rinde homenaje a la icónica frase jedi "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"). El juego de palabras "May the 4th" (fonéticamente similar a "May the Force") se popularizó en 1979, cuando el diario británico London Evening News tituló "May the 4th be with you, Maggie" tras la elección de Margaret Thatcher como primera ministra.

Los fans conmemoran la fecha compartiendo contenido, usando disfraces de personajes como Darth Vader o Rey, y replicando frases emblemáticas. La saga, creada por George Lucas en 1977, sigue siendo un fenómeno cultural con 12 películas, series como The Mandalorian y parques temáticos dedicados.

Películas más exitosas de la saga

Star Wars: Episodio VII – El despertar de la fuerza (2015): Recaudación: 2.000 millones USD .

Trama: La Primera Orden amenaza la galaxia 30 años después de la caída del Imperio. Protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega y Harrison Ford. Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca (1980): Considerada la mejor entrega. Luke Skywalker entrena con Yoda mientras el Imperio ataca a la Rebelión. Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza (1977): La película que inició la saga. Luke, Leia y Han Solo buscan destruir la Estrella de la Muerte. Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983): Batalla final contra el Imperio. Luke intenta rescatar a Han Solo de Jabba el Hutt. Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999): Recaudación: 1.000 millones USD .

Introducción de Anakin Skywalker. Protagonizada por Liam Neeson y Ewan McGregor.

"Que la fuerza te acompañe" no es solo un saludo jedi, sino un símbolo de resistencia y comunidad para millones de seguidores en el mundo.

