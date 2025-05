Salma Hayek defiende a migrantes en Estados Unidos y resalta su impacto económico: Los latinos son la esperanza en este país

Suscríbete a nuestros canales

Salma Hayek publicó un vídeo en defensa de los migrantes en Estados Unidos:

La actriz mexicana presentó datos para “aclarar las cosas, porque a veces se crea más confusión”, información que, según ella, dejará a muchos “boquiabiertos”.

En el material audiovisual, Hayek aborda el debate sobre si los migrantes “roban empleos” a los ciudadanos estadounidenses, una narrativa usada por Donald Trump para justificar deportaciones masivas. El video incluye entrevistas a transeúntes, donde algunos afirman que los migrantes sí afectan el empleo local, mientras otros reconocen su rol en sectores esenciales.

Uno de los datos clave que destaca Hayek es el aporte fiscal de los migrantes indocumentados. Según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) de 2024, estos contribuyeron con 96 millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare. La actriz subrayó que “los migrantes indocumentados pagan impuestos” mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), creado por el IRS en 1996.

Además, citó el Official 2024 LDC US Latino GDP Report del Latino Donor Collaborative, que reveló que el PIB latino en Estados Unidos. equivale a la quinta economía más grande del mundo, superando a India, Reino Unido y Francia. “Esto no es solo un tema de justicia social, es un tema económico”, concluyó Hayek en su mensaje, compartido en un contexto de polarización política y leyes migratorias restrictivas.

