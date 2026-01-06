Día de los Reyes Magos: este es el potente ritual que debes hacer en casa para activar la prosperidad

Suscríbete a nuestros canales

El 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos por el nacimiento del niño Jesús, por ende, es una tradición que trae consigo muchos buenos augurios, debido a la prosperidad que ellos representan.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de rituales para atraer la abundancia y uno de los más realizados es el que se basa en poner una vela dorada en el centro de la mesa con semillas e inciensos de mirra o el de iglesia. Además, encender las varitas aromáticas en toda la casa también ayuda a espantar las energías negativas del lugar.

¿Cuáles son los materiales para el ritual?

1 vela dorada.

100 gramos de arroz.

100 gramos de semillas de auyama.

Incienso de iglesia.

Incienso de mirra.

5 monedas doradas.

Paso a paso para realizar el ritual

Coloca la vela en el centro de la mesa. Coloca las semillas en un recipiente de vidrio alrededor de la vela. Enciende la vela. Enciende los diferentes inciensos. Realiza un a oración de agradecimiento y petición al universo.

Cabe destacar, que el referido proceso puede ser realizado a cualquier hora del día, pero preferiblemente antes de las 12:00 am para que sea más efectivo con la engería de los Reyes magos.

En definitiva, la persona podrá obtener los resultados positivos del ritual en función de la fe con la cual lo haga y las intenciones energéticas que tenga en ese momento, por ello, se sugiere que vibre en alta frecuencia con el universo.

Foto cortesía de: freepik

