Rituales sencillos y efectivos a base de canela para recibir el 2026 con energías positivas

La llegada de un nuevo año trae consigo muchas expectativas, por ende, las personas se preparan para iniciarlo con las mejores energías, las cuales suelen potenciar con rituales en función de los objetivos que desean lograr durante esos 12 meses.

En ese sentido, existen múltiples opciones para elevar la frecuencia energética antes de recibir el año nuevo. Sin embargo, los rituales con canela son unos de los más utilizados por quienes desean atraer la prosperidad y evolución económica a su vida.

Rituales para potenciar la abundancia económica con canela

1- Frota tus manos: Lo ideal es que antes de concluir el año frotes tus manos con canela en polvo, mientras haces las peticiones al universo. Luego debes dejar que la especia sea absorbida por la piel.

2- Baño de canela y miel: Ambos ingredientes ayudan a contrarrestar las energías negativas que pueda tener la persona, gracias al poder limpiar que contiene la miel, un endulzante natural. A su vez, dicha combinación eleva la frecuencia energética, lo cual es fundamental para atraer la evolución.

3- Sopla canela en la puerta de la casa: Si deseas mantener el ambiente equilibrado en el hogar, lo más idóneo es que soples canela desde la puerta hacia adentro, debido a que esto ayuda a potenciar la prosperidad en el lugar y en quienes habiten en el.

Cabe destacar, que la canela es una de las especias más populares en el mundo, es decir, es fácil de encontrar en cualquier lugar.

En conclusión, puedes repetir los rituales las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual también depende de ti.

