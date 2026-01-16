Excelente alineación planetaria hasta el mes de abril

Suscríbete a nuestros canales

Comenzamos el año bajo el cobijo de las maravillosas bendiciones que el Universo nos otorga con profundo amor. Desde esta semana y hasta el mes de abril, seremos testigos de una alineación planetaria de un poder sin precedentes en la historia reciente. Los planetas transpersonales Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, junto a los cuerpos celestes Mercurio, Venus, Marte, el Sol y la Luna, convergen en armonía para generar la mayor carga de energía positiva del año.

¿Qué esperar?

En el ámbito global, se vislumbra la resolución de diversos conflictos y la apertura de un ciclo de paz, edificado sobre bases sólidas para el bienestar de la humanidad. Las naciones mostrarán un genuino interés en conciliar diferencias y dejar atrás las hostilidades. Los líderes políticos comprenderán que la guerra es innecesaria para alcanzar objetivos, priorizando la diplomacia y el respeto mutuo como los únicos caminos hacia el progreso.

En lo personal, independientemente de nuestro signo zodiacal, sentiremos el llamado de la armonía y la fraternidad. Es un momento para fusionar energías con nuestros seres queridos y fortalecer el trabajo en equipo. Asimismo, viviremos un proceso de perdón y liberación de situaciones pasadas, permitiendo que la paz retorne a nuestros corazones.

Este es un verdadero periodo excepcional para iniciar diversas terapias y sanar procesos emocionales. Rara vez se presenta una oportunidad tan magnánima para evolucionar desde nuestro interior. Aprovechemos este impulso cósmico para ascender al siguiente nivel, agradeciendo a Dios Todopoderoso por revelarnos las sendas de la verdadera libertad que habita en nuestro ser.

Los signos del zodiaco

ARIES

Sentirá la necesidad de comenzar de nuevo y establecer metas que antes eran inalcanzable. Se activa la energía interior para lograr nuevas motivaciones y avanzar con pasos seguros. Comprenderán que comenzar desde cero es mejor que ajustar o rectificar lo que se ha hecho mal en el pasado.

TAURO

Tendrán la seguridad como respuesta a las dudas de la efectividad de sus últimos movimientos. Mantendrán el ritmo y seguirán avanzando de manera constante al sentir el respaldo del Universo que indica que están en el lugar indicado haciendo lo debido. Subirán la autoestima y la alegría interior.

GÉMINIS

Recibirán el llamado para cambiar de actitud y tener una apertura mental diferente para ver soluciones donde antes solo se observan obstáculos. Seguramente colaborarán con el entorno para realizar nuevos acuerdos y trabajar en equipo de manera más adecuada y efectiva. En la unión está la fuerza.

CÁNCER

El amor y calor de familia serán la gran base para avanzar y consolidar las bendiciones recibidas en los últimos dos años a nivel económico. Integrar a los demás para compartir y crecer unidos es una obligación agradable. Es más fácil aportar unidos en familia para buscar las soluciones a las pruebas de la vida.

LEO

La familia y el colectivo que les rodea reconocerán su liderazgo para iniciar un proceso de crecimiento social para todos. Ellos esperan que se asuman las responsabilidades de manera responsable para plantear un nuevo camino y lograr la gloria. El Universo considera que ya están aptos para esta nueva misión.

VIRGO

Los cambios son abrumadores y está colapsando la capacidad de respuesta familiar para ejecutar las soluciones. Se requiere orden y diciplina para salir delante de manera colectiva en beneficio de todos. Es el momento ideal para levantar la voz y poner normas para organizar las prioridades y atender lo más urgente.

LIBRA

Estarán preparando todo para un año espectacular a nivel económico que está lleno de retos y complicaciones a nivel de salud. Pedir ayuda al entorno es lo más adecuado para solventar la crisis. El dinero no lo es todo y a pesar que el fluido económico es formal y sólido, no genera paz ni armonía alrededor.

ESCORPIO

Consolidar lo que se ha iniciado es la meta principal en este momento. Hay que darle continuidad y seguir trabajando con enfoque para lograr más adelante la cosecha producto de todos los sacrificios. El agradecimiento se hará presente en los familiares y colaboradores para unir y coordinar aún más las acciones.

SAGITARIO

Llegó el momento de la recuperación y se requiere de la ayuda de todos para que puedan avanzar y salir adelante. Sean humildes y pidan ayuda para facilitar el cambio de energías. La apertura deberá ser amplia para rescatar el espíritu de la unidad familiar y permitir una reconciliación realmente efectiva.

CAPRICORNIO

Se realizarán grandes movimientos y estarán todos bien establecidos para cambiar la vida de manera drástica. Se presentan oportunidades muy positivas para evolucionar y este es el momento para demostrar que son unos seres evolucionados que han forjado a fuego lento su fortaleza espiritual.

ACUARIO

Se espera una reacción positiva para alcanzar el máximo nivel de liderazgo y señalar el camino para poder avanzar a la libertad. La familia está observando para determinar en qué momento iniciarás el proceso que te llevará al despertar. Dejar el miedo y entrar en acción es lo más adecuado para conseguir la victoria.

PISCIS

El dolor debe ser sanado y dejar atrás el duelo. Hay que ponerse de pie y volver a caminar para luego correr y en algún momento volar. Deberían mirar el horizonte con la frente en alto e iniciar un nuevo proyecto de vida, importante para lograr un futuro más estable. Vencer los monstruos internos y domar los vicios.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

