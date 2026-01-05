Gastronomía

Receta sencilla: paso a paso para que aprendas a elaborar la rosca de Reyes con ingredientes económicos

La rosca tiene forma ovalada ya que significa el amor eterno que Dios tiene hacia el prójimo

La rosca tiene forma ovalada ya que significa el amor eterno que Dios tiene hacia el prójimo, por ende, la misma adentro debe tener un muñeco o una moneda y a quien le salga al momento de picarla, tendrá un año exitoso.

Cabe destacar, que la rosca de reyes tiene su origen en Europa, específicamente en España y Francia durante la edad media, posteriormente la tradición se expandió por latinoamérica. Asimismo, el 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos por el nacimiento del niño Jesús.

Guía para hacer la rosca de reyes

Ingredientes

500 g de harina de trigo.

2 vasos de leche.

2 huevos.

1 cucharadita de polvo de hornear.

100 g de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

10 g de ralladura de limón.

50 g de nueces.

50 g de avellanas.

150 g de fruta confitada.

Preparación

1-En un recipiente mezcla la harina, huevos, leche, polvo de hornear y esencia de vainilla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

2-Agrega la ralladura de limón, nueces, avellanas y frutas confitadas a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Retira la masa del recipiente, déjala reposar durante 30 minutos.

4-Realiza una forma ovalada con la masa y lleva la rosca al horno durante 40 minutos.

5-Retira la rosca del horno e introduce el muñeco o moneda por cualquier costado.

6- Decora la rosca a tu gusto.

En conclusión, si deseas cumplir la tradición de la rosca de Reyes Magos con la recete antes mencionada será muy fácil realizarla.

