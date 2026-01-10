Horóscopo del 10 de enero: Es el momento de reaccionar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

TAURO: Hoy es un día especial para el amor. Tienes súper activo un trígono positivo con el Sol. Es muy interesante planificar algo en pareja para esta semana y tener alguna actividad positiva que te una más a ese ser querido. La energía solar te bendice y te da una excelente energía para que restablezcas tu optimo nivel corporal. Sientes que eres invencible frente a cualquier obstáculo. ¡Sigue adelante!

GÉMINIS: Aprovecha un poderoso trígono con Plutón que te lleva a realizar grandes cambios en tu vida y debes resolver con gran flexibilidad para que las trasformaciones no te arrastren y te dejen lejos de tu camino. Es el momento de reaccionar y evitar que sea una catástrofe que marque toda tu vida. Toma el control de tu vida con inteligencia y decide con sabiduría. Veremos si en verdad has crecido.

CÁNCER: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva el amor que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

LEO: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna. Esta energía hace que tengas una recaída a nivel emocional y las cosas no están saliendo bien. Te sientes inseguro en las circunstancias que estás viviendo y tienes dudas de lo que haces. Deberías buscar la manera de sentirte más firme con respecto a lo que estás ejecutando. Sabemos que es difícil, pero hay que actuar con fuerza para tener excelentes resultados.

VIRGO: En este momento tienes una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permite seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios es imposible el avance.

LIBRA: Mercurio te enfrenta hoy con una cuadratura tensa, lo que puede generar malentendidos en conversaciones delicadas, especialmente con familiares cercanos. No es el momento ideal para abordar temas importantes. Lo más sabio será esperar al menos un mes, permitiendo que la energía se estabilice. Podrías verte envuelto en caminos confusos, cargados de tensión y posibles consecuencias negativas.

ESCORPIO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

SAGITARIO: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento puede parecer que no hay una meta clara más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.

CAPRICORNIO: El Universo te está obligando en estos momentos a que entres en acción y pongas en práctica todo lo que ya sabes de la vida. El planeta Marte está transitando por tu signo astrológico. Recuerda que vas a ser recordado por lo que hagas y no por lo que pienses que vas a hacer. Tu entorno quiere de ti resultados tangibles y también están esperando con atención para observar cómo vas a solucionar la situación actual.

ACUARIO: Tienes que tener cautela y relajarte en estos momentos. Hay una cuadratura negativa con la Luna. Es prudente que los demás actúen primero para que después puedas tomar una decisión más coherente con más calma y así no cometer errores. Dios está protegiendo en estos instantes para que puedas salir airoso de esta situación. El silencio será una poderosa arma de defensa para vencer a cualquier enemigo.

PISCIS: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Debes esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

