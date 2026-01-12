Horóscopo del 12 de enero: Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y dejar de estar deprimido. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio. El planeta Marte está en cuadratura y una vez más, debes superar esta situación, avanzar para crecer y ser cada día más fuerte. En esa actitud negativa no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios.

TAURO: Hoy, Mercurio te están haciendo un trígono positivo. Influencia que te permite comunicarte mejor con los demás y poder conversar mejor internamente para definir qué acciones debes tomar en la vida. Es muy importante entender mejor el entorno donde vives con tus seres más queridos. Escucharlos a ellos y piensa un poco en el colectivo para salir adelante juntos.

GÉMINIS: Hoy te encuentras con una Luna opuesta a tu signo astrológico, quitándote toda fuerza y esperanza de seguir adelante con éxito. Debes buscar la forma de sacar tu fuerza interior para avanzar en la vida y demostrarle al Universo que, si eres una persona importante y que si puedes luchar contra las adversidades, que por supuesto, puedes vencer y llegar a alcanzar la gloria.

CÁNCER: Es momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes y poder chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta, si no es así, entonces estás perdiendo el tiempo y es el momento de rectificar. Tienes una oposición con Marte que te hace reflexionar y te da los errores para que los puedas corregir. Es un momento bien interesante, porque todavía estás a tiempo de poder hacer las cosas de mejor manera.

LEO: La Luna en trígono positivo te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida y sacar lo que no funciona o no sirve. Aprovecha para limpiar tu aura, espíritu y cuerpo. El objetivo es caminar más liviano y con mayor optimismo. Ahora es más fácil alcanzar las metas que te has propuesto en la vida. Sigue enfocado como siempre y entra en acción concreta para iniciar una nueva vida llena de oportunidades.

VIRGO: Tienes una cuadratura en estos momentos con la Luna. Hoy en la noche mira la Luna y conversa con ella para que se lleve todo lo negativo de tu vida y toma una hoja para escribir todo lo que no quieres en este instante presente. Siempre es una manifestación buena para limpiar tus energías y sacar a relucir tu verdadera esencia. Hoy es un día especial para volver a estar equilibrado y limpio.

LIBRA: En estos momentos, tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.

ESCORPIO: Hoy tienes un sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto verás los resultados positivos en tu vida.

SAGITARIO: La Luna está pasando por tu signo astrológico ayudándote a crecer internamente y a mejorar tus emociones más ocultas. Es el momento preciso para continuar y poder establecer una base emocional excelente, y desde allí hacer los cambios y las transformaciones necesarias que te está pidiendo el Universo para que sigas evolucionando. Tienes el apoyo de las poderosas energías cósmicas que te rodean para que sigas adelante.

CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: En estos instantes tienes un sextil positivo con la Luna que te brinda un poco más de confianza y energía para seguir adelante en tus cambios y transformaciones que el Universo te pide en estos momentos. Tienes que avanzar, crecer y disfrutar el camino. Trata de hacerlo con las mejores energías posibles y gozando el proceso. Hay que dar las gracias a Dios después de los buenos resultados obtenidos.

PISCIS: Mercurio te ampara con un sextil positivo, brindándote una energía favorable para estos tiempos. La comunicación se convierte en tu mejor aliada para resolver situaciones y abrir caminos de entendimiento, incluso con quienes han sido opositores en tu vida. Esta influencia te invita a cultivar el diálogo como herramienta de crecimiento y a posicionarte conscientemente como parte de la solución, no del problema.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin