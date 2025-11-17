Horóscopo del 17 de noviembre: La decisión siempre está en tus manos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy brillas con legítimo orgullo. La alegría que te envuelve es fruto de tu entrega, precisión y sabiduría estratégica. Cada paso dado con firmeza ha generado resultados extraordinarios y el Universo celebra contigo. Marte te favorece con un trígono potente, elevando tu energía vital y fusionándose con tu determinación para impulsarte hacia nuevas conquistas. Mantente fiel a tus metas, con la mirada alta y el corazón centrado.

TAURO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de que es lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

GÉMINIS: Debes tener absoluta claridad en lo que deseas para tu vida. Las metas deben estar firmemente trazadas, sin espacio para titubeos. Marte en posición opuesta, te observa con intensidad, empujándote al límite para que no cometas errores. Si actúas con conciencia y rectitud, el Universo te recompensará con dones extraordinarios. Pero si te desvías, la energía se apartará de ti y te sentirás a la deriva. Al final, la decisión siempre está en tus manos.

CÁNCER: Tu vida continúa avanzando con fuerza, gracias a un trígono positivo con Saturno, que bendice tu camino y te da las energías necesarias para seguir el sendero de la luz. Hay que desarrollar tu espíritu con gran fuerza. Es un día de gloria y tienes que celebrarlo en grande. Estás haciendo las cosas muy bien y los resultados están garantizados de manera positiva. Solo hay que seguir adelante.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno, tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas, para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

VIRGO: Estás atravesando un período excepcional, colmado de optimismo. Es ahora cuando te sientes pleno, con energías renovadas para avanzar con determinación y constancia hacia tus objetivos. Hoy cuentas con un sextil maravilloso con Júpiter, y a partir de este momento, la fuerza del Universo te respalda para superar cualquier desafío que se cruce en tu camino. Nada ni nadie podrá detenerte.

LIBRA: Tienes una oposición con Quirón. Existen fallas a nivel emocional que no te dejan avanzar ni progresar en la vida. Existen situaciones difíciles y traumáticas del pasado que requieren ser perdonadas y liberadas para que puedas lograr un avance significativo en tu evolución espiritual. Es hora de soltar emociones negativas y volver a tener paz en tu corazón. Es necesario volver al camino de la luz de la mano de Dios.

ESCORPIO: Se abren los caminos de la prosperidad y de la abundancia. Es un momento especial, después de estar tanto tiempo fuera de la onda energética positiva. Ahora vienen experiencias excelentes para fortalecer tu espíritu y se manifiesta en tu vida solo elementos positivos. Júpiter se junta con un trígono positivo para darte el impulso necesario para volver a volar y disfrutar de la libertad plena.

SAGITARIO: Hoy tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: Sigues mejorando tu nivel energético y por ende tu salud. Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin