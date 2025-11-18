Horóscopo del 18 de noviembre: Se abren los caminos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y eso ayuda a reflexionar, calmarse y relajarse. La idea es desarrollar una persona que vea sus errores y mejore en todos los aspectos para que la situación pueda ser más positiva en un futuro. Es momento de reflexionar y analizar, ver los resultados que tienes y poder determinar si estás por buen camino.

TAURO: Tienes una oposición con la Luna y es muy posible que te sientas desgastado a nivel emocional. Las cosas no están saliendo muy bien que digamos y te sientes desilusionado. No se pueden perder las esperanzas y recuerda que más adelante te puedes recuperar y vivir mejores momentos. Es el instante de levantar ese ánimo y buscar la manera de definir tus metas en el futuro para crear una nueva vida.

GÉMINIS: En estos instantes tiene una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida para tener inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CÁNCER: La Luna y el Sol se conectan de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

LEO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio retrógrado. Esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso interior. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada a nivel evolutivo. Después de esperar tanto, ahora todo se acelera a gran velocidad. En los próximos días, verás lo rápido que puedes lograr tus metas. Se abren los caminos.

VIRGO: La Luna a través de un sextil positivo te permite seguir adelante con una gran fuerza interior. Hay que buscar la manera que tus emociones estén totalmente equilibradas. Tu autoestima es impresionante y eso se observa a tu paso. Te estás convirtiendo en un gran líder y eso es importante para ti y tu entorno. Existen grandes posibilidades que puedas ayudar con amor a tus familiares más cercanos.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: La Luna está transitando por tu signo astrológico y trae paz, tranquilidad y serenidad a tu vida. Ahora se te permite tener estos momentos de armonía interior para seguir adelante, creciendo y caminando, para recargar energías positivas a nivel espiritual. Así la evolución está garantizada y se manifiesta en tus acciones, llenas de amor para todos en tu entorno. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

SAGITARIO: Marte está pasando por tu signo astrológico y estás recibiendo mucha energía y estás súper activo con gran actividad. Es el momento de acelerar el proceso de expansión y adelantar en el camino. Todo se presta para que tu evolución se haga de manera positiva y fácil. Eres un ser lleno de luz que debe estar en las altas esferas del servicio espiritual, para ayudar a miles en sus procesos de iluminación. Te estamos esperando.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil con la Luna. Todo va a mejorar para lograr nivelar tus emociones. Es el momento de la paz y la tranquilidad. Llega la armonía en tu vida y espero que lo aproveches al máximo. La vida te permite mejorar y lograr el equilibrio que tanto necesitas en este instante. Debes dar gracias a Dios por permitir este gran período de serenidad y procesar que todo lo vivido fue positivo.

ACUARIO: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna. Esta energía hace que tengas una recaída a nivel emocional y las cosas no están saliendo bien. Te sientes inseguro en las circunstancias que estás viviendo y tienes dudas de lo que haces. Debes buscar la manera de sentirte más firme con respecto a lo que estás ejecutando. Sabemos que es difícil, pero hay que actuar con fuerza para tener excelentes resultados.

PISCIS: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Esa energía te ayuda a equilibrar tus emociones y a relajarte lo más que puedas. Los últimos meses han sido muy duros con experiencias fuertes y momentos muy complicados. Es importante guardar la calma y establecer prioridades para resolver la situación de manera más sabia. La Luna te permite crear un poco de tranquilidad, para mantener una mente estable.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin