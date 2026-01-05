Horóscopo del 5 de enero: Mantén el enfoque y actúa con claridad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Todo está saliendo mal, ahora tienes algunos tropiezos y se están complicando algunos temas. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el Sol. Ahora mismo hay que resguardar tu cuerpo físico y estar pendiente de la salud. Deberías visitar al médico y hacer un chequeo general para evitar males mayores. Es muy bueno si inicias un nuevo sistema de alimentación para buscar un equilibrio y rescatar tu bienestar.

TAURO: Este es el momento perfecto para avanzar con determinación y desbloquear todo aquello que había quedado en pausa. Estás recibiendo un impulso poderoso gracias a un excelente trígono con Marte que te brinda energía, coraje y dirección. No desaproveches esta apertura, es una oportunidad clave para dar pasos firmes hacia tus metas. Mantén el enfoque y actúa con claridad, para evitar complicaciones más adelante.

GÉMINIS: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que existe un futuro mejor a corto plazo y que puedes disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

CÁNCER: Debes estar claro y definido en lo que quieres en la vida. Se tienen que tener metas bien establecidas. No te puedes equivocar y estás siendo observado por la oposición de Marte que te llevará al extremo para no cometer ningún error. Si lo haces bien, el Universo te va a premiar con excelentes beneficios, pero si lo haces mal, te van a abandonar y estarás a la deriva. Tu siempre eliges.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Hoy tienes un trígono positivo con Venus. Todo empieza a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos, con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir para que la experiencia sea más positiva.

LIBRA: En estos momentos, tiene que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.

ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, busca el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

SAGITARIO: Tienes que cuidar más tu salud. Estás bajo una cuadratura negativa con Saturno y te está haciendo vivir una situación difícil a nivel de energía. Debes establecer más equilibrio y visitar un médico urgente para hacerte un chequeo general. Hay que buscar la manera de establecer parámetros de seguridad del cuerpo físico. Alerta máxima para evitar algún accidente que se pueda complicar y generar males mayores.

CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

PISCIS: Tienes un sextil positivo con Urano. Los cambios y las transformaciones se hacen presente en tu vida. Se inicia un proceso para mejorar tu presencia en este planeta. Después de tanto sufrimiento, el Universo te bendice y te ayuda a realizar un nuevo renacimiento evolutivo para que puedas avanzar. Dios es grande y te quiere ver bien. Es importante valorar la oportunidad que se te está brindando en estos momentos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

