Así puedes calmar la tos seca: remedios caseros que ayudan a hidratar la garganta y relajar las vías respiratorias

Suscríbete a nuestros canales

Identificar las causas de la tos puede ayudarte a buscar el tratamiento más idóneo y así poder disminuir las molestias que se pueden desarrollar.

La tos seca, por ejemplo, “es un tipo de tos que no produce flemas ni mucosidad, a diferencia de la tos productiva que se asocia con la expulsión de secreciones”, refiere el Centro Médico ABC.

¿Qué es la tos seca?

Tener tos es la manera que tiene el cuerpo de responder cuando algo irrita la garganta o las vías respiratorias. Tener tos de vez es cuando es común y saludable, refieren los expertos de la Clínica Mayo. Sin embargo, si persiste durante varias semanas o si viene acompañada de mocos con sangre o de un color que no es normal, podría indicar una atención que necesita atención médica.

En particular, la tos seca es aquella caracterizada por una sensación de irritación o cosquilleo en la garganta y puede ser esporádica o persistente, y se presenta generalmente por la noche.

Consulta con tu médico de confianza si tienes dudas al respecto, y mientras tanto, puedes recurrir a tratamientos naturales que ayuden a aliviar los síntomas.

Remedios caseros

Para calmar la tos seca, la miel con agua caliente o limón es un excelente remedio natural por sus propiedades suavizantes y antiinflamatorias; también se puede usar jengibre en infusiones y el vapor de agua. Estos según refiere la Inteligencia Artificial, ayudan a hidratar la garganta y relajar las vías respiratorias.

También se puede mezclar una cucharadita de cúrcuma con pimienta negra en agua tibia; esta combinación crea un potente remedio que alivia al instante la tos seca.

Además, realizar gárgaras con agua salada, esta “alivia el tejido inflamado y promueve la cicatrización. Esta sencilla solución ayuda a eliminar las bacterias en la boca y la garganta, proporcionando un alivio rápido de la irritación.

Por otra parte, puedes utilizar humificadores, pues ayudan a diluir la mucosidad y facilita la respiración, y con ello, facilita la respiración y reduce la tos nocturna.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube