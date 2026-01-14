Evita picar entre comidas: trucos que te ayudan a controlar lo que consumes durante el día

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de picar entre comidas, no es otra cosa que ingerir alimentos fuera de las comidas principales, los cuales pueden ser positivos si se eligen opciones saludables como frutas o frutos secos, pero, también pueden resultar negativos si se decide por alimentos ultraprocesados, ya que estos aumentan el riesgo de sobrepeso y enfermedades crónicas.

“Picotear entre comidas es una fuente de placer a la que cuesta resistirse y muchas de las cosas que elegimos comer cuando picoteamos disparan la producción de endorfinas en el cerebro, y estas “hormonas de la felicidad” producen sensación de bienestar, contrarrestando esos momentos de decaimiento, estrés o ansiedad”, publica la web Beyond Type.

¿Picar entre comidas es saludable?

Puede ser saludable si se eligen opciones nutritivas y se controla con frecuencia, ayudando a mantener la energía y el apetito; sin embargo, se puede volver perjudicial si son calorías vacías o lo que denominan comida chatarra, lo que puede llevar a un aumento de peso, desregulación metabólica e inflamación, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, el problema no está en comer entre comidas, sino en los alimentos que solemos elegir, pues generalmente son ricos en grasas saturadas y trans, azúcares y otros carbohidratos de absorción rápida que no favorecen la salud.

¿Cómo evitar el picoteo?

Según Elisa Blázquez, nutricionista clínica, el picoteo constante es una señal del cuerpo que “muchas veces no responde a falta de control, sino a desajustes fisiológicos”. Es decir, se debe a una ingesta insuficiente o desequilibrada en las comidas principales, y esto provoca una menor saciedad y una peor estabilidad de la glucosa, ocasionando que el organismo demande alimento a deshoras, publica Hola.

Afortunadamente esto tiene solución, y un punto clave es comer alimentos saciantes como proteínas y fibra en las comidas principales, es decir, mantener una dieta equilibrada, además de beber mucha agua para diferenciar sed de hambre.

Por otra parte, se debe comer despacio y sin distracciones, mantener alimentos tentadores fuera de la vista y planificar los snacks saludables en caso de necesitar comer algo.

También se invita a cenar temprano, pues según los expertos, dormir con la digestión hecha cambia por completo el hambre al día siguiente. Incluso, dormir poco desregula las hormonas del apetito y el cuerpo lo compensa pidiendo comida a deshoras, por lo que se recomienda dormir entre 7 y 8 horas cada noche.

Además, una manera de evitar picar entre comidas es caminando, entrenando y respirando profundo, pues al bajar el cortisol provocado por el estrés, se reducen los antojos de comer entre comidas.

