Carta astral de Florentino Primera: Podría tener una crisis por exceso de trabajo

Florentino Primera. Nació en Caracas, Venezuela el 31 de agosto de 1981 a las 12:58 pm; es del signo Virgo con ascendente en Sagitario y Luna en Libra. Cantante, compositor, músico y actor. Padre de 3 hijos. Ha grabado 5 discos, 3 discos recopilatorios, 1 banda sonora, 3 películas, y 2 series de TV. Posee innumerables premios nacionales e internacionales. Hijo del cantautor Ali Primera. Fue cantante fundador de la legendaria banda Salserín y continúa su vida artística con su hermano Servando, convirtiéndose en el dúo latinoamericano más importante de la historia de la música.

Futuro: No se siente bien en el lugar donde vive actualmente y está pensando mudarse a otro lugar más íntimo y cerca al mar. Estará disfrutando una de sus mejores etapas creativas y es muy posible que componga más canciones con la ayuda de todo su equipo. Valorará más a sus amigos y buscará compartir con ellos.

Salud: Su sistema nervioso está muy alterado y deberá buscar el equilibrio para evitar males mayores. La práctica de la meditación y más horas de sueño son excelentes alternativas para mejorar y calmar sus impulsos. Podría tener crisis fuertes por exceso de trabajo y estrés generalizado.

Amor: Estará estable, después de solventar varias crisis en el pasado. Valora más el calor de la pareja y buscará más momentos en la intimidad para sellar con amor la confianza y el respeto que se perdió en los años anteriores.

Dinero: Está pensando en inversiones para consolidar sus finanzas. Es tiempo de pensar en la vejez y por primera vez en su vida, se toma en serio el tema económico. El dinero está fluyendo muy bien producto de sus innumerables presentaciones, pero siente susto y analiza muy bien sus movimientos.

Familia: Siente que el tiempo se pasa muy rápido y está pensando en llevarse a los hijos de gira para que le ayuden y con esa escusa estar más tiempo con ellos. Ahora, le dedicará más amor con conversaciones reflexivas para el desarrollo general de sus herederos.

Emociones: Recibirá el apoyo de todos sus familiares para encontrar la paz interior lejos de los escándalos y de sus excesos compulsivos que le generan alteraciones severas de su sistema nervioso, y por ende de sus emociones. El futuro dependerá de su voluntad y de sus acciones presentes.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

