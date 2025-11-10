Predicciones de la semana del 10 al 16 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En esta semana, es vital activar la herramienta más poderosa del ser humano. La comunicación consciente. El trígono armónico con Mercurio retrógrado favorece los diálogos sinceros y la resolución de malos entendidos. Esta energía te invita a encontrar acuerdos en medio de cualquier conflicto, especialmente aquellos que resuenan en el ámbito emocional o familiar. Es tiempo de mirar con valentía las crisis existenciales que emergen en tu entorno cercano, reconociendo su raíz para transformarlas. Al liberar esas tensiones se abrirán nuevas puertas, elevando tu nivel espiritual. ¡Dialoga!

TAURO: La cuadratura desafiante con la Luna te invita esta semana a mirar hacia adentro y soltar las cargas del pasado. Es momento de practicar el perdón, incluso hacia quienes crees que te han herido, reconociendo que liberar esas emociones es un acto de amor propio. Al dejar atrás el dolor, tu avance se vuelve más sólido y tu alma respira con mayor libertad. El Universo te está guiando hacia una profunda sanación. Esta es una oportunidad sagrada para purificar tu energía y permitir que todo se reinicie desde un lugar más luminoso. No temas a este proceso, es el preludio de una nueva versión de ti. ¡Avanza!

GÉMINIS: La oposición con Mercurio retrógrado está activa durante toda la semana y te invita a cultivar el silencio como herramienta de sabiduría. Este no es momento para hablar de más ni para involucrarte en rumores o juicios ajenos. Evita la difamación y permite que los demás expresen sus emociones sin interferencias. Tu mejor actitud será la escucha atenta y el respeto por los procesos emocionales de tu entorno. Actuar con mesura y evitar discusiones será clave para transitar esta etapa con madurez. Ya has alcanzado un nivel elevado de conciencia, y esta prueba es solo un recordatorio. ¡Cautela!

CÁNCER: La cuadratura con Venus puede generar tensiones en el ámbito afectivo, especialmente en las relaciones íntimas. Es probable que esta semana surjan desacuerdos o heridas emocionales, por lo que no es recomendable entrar en discusiones con tu pareja. La calma y la introspección serán tus mejores aliadas para evitar rupturas innecesarias. Este tránsito te incita a respirar profundo, observar con compasión y postergar decisiones importantes. Más adelante, cuando las aguas se aquieten, podrás retomar los puntos de vista y resolver las diferencias desde un lugar más sereno. ¡Evita!

LEO: La Luna se convierte en aliada de tus emociones trayendo equilibrio y claridad en medio de un ciclo intenso. Las energías celestiales te impulsan a avanzar con firmeza, justo cuando más lo necesitas. Es momento de agradecer profundamente por los favores recibidos, reconociendo que el Universo ha escuchado tus plegarias. Has sembrado con paciencia y podrás cosechar oportunidades para brindar apoyo a tus seres queridos. Esta semana se viste de gloria y la alegría se manifiesta como celebración por el logro alcanzado. Tu corazón brilla con nobleza y tu luz inspira a quienes te rodean. ¡Agradece!

VIRGO: En este ciclo semanal, la cuadratura con Mercurio retrógrado te obliga a resguardar tus planes con discreción. No es momento de revelar tus próximos pasos ni de compartir decisiones importantes. Avanza con cautela, evitando especulaciones, impulsos o comentarios que puedan desviar tu propósito. El silencio estratégico será tu mejor aliado. Aléjate de los chismes y de las voces que no suman. Confía en que todo llega en su tiempo perfecto. Lo esencial ahora es tener un plan claro, flexible y ajustado a la realidad que estás construyendo. Llegó la hora de demostrar la madurez. ¡Silencio!

LIBRA: La cuadratura con Júpiter puede hacerte sentir que las cosas no fluyen como esperabas. Las circunstancias se tornan complejas y la sensación de soledad puede intensificarse. Es posible que percibas una falta de apoyo externo, pero este tránsito semanal reconectar contigo mismo y con tu esencia espiritual. Cambiar de entorno físico puede ayudarte a renovar tu vibración y recuperar el equilibrio interior. La calma, la relajación y el silencio serán tus aliados para restablecer una conexión profunda con lo divino. Este es un momento para confiar, aunque no lo veas, el Universo sigue a tu favor. ¡Recibe!

ESCORPIO: Semana importante de poder y consolidación. El trígono positivo con Saturno te brinda la estructura necesaria para afirmar tus acciones y avanzar con mayor estabilidad. El Universo te respalda en este momento crucial, permitiéndote proyectarte hacia el futuro con una visión renovada y esperanzadora. Es tiempo de concretar tus sueños y alcanzar las metas que has visualizado con determinación. Tu fuerza interior es admirable, has sabido persistir y ahora los obstáculos comienzan a desvanecerse ante tu presencia firme y transformadora. Convierte el dolor en sabiduría y propósito. ¡Fuerza!

SAGITARIO: En este tránsito semanal, Mercurio retrógrado recorre tu signo y debes cultivar el silencio interior. Es esencial para mantener la calma en tus vínculos, ya que podrían surgir tensiones o malos entendidos en el ámbito de la comunicación. Observa con atención cómo te estás relacionando y elige expresarte con mayor sutileza y empatía. Al suavizar tus palabras, abrirás caminos de entendimiento y armonía. Este momento requiere pausa, reflexión y una mirada más compasiva hacia los demás. Tu sabiduría se fortalece cuando eliges el diálogo consciente por encima de la reacción impulsiva. ¡Cautela!

CAPRICORNIO: Saturno te favorece con un sextil positivo, brindándote la estabilidad necesaria para consolidar tus acciones. Esta alineación semanal te permite una liberación profunda de energías estancadas, facilitando el avance firme de tus planes. Con la bendición de Saturno, tus proyectos se fortalecen y adquieren mayor solidez. Es momento de acelerar procesos con inteligencia y mejorar la efectividad de lo que ya has venido construyendo. Tu disciplina y constancia encuentran ahora un terreno fértil para florecer. Recuerda: Cada ajuste consciente es una evolución hacia la excelencia. ¡Consolida!

ACUARIO: Durante la semana, el sextil con Mercurio retrógrado te ofrece una oportunidad luminosa para comprenderte más profundamente. Esta energía favorece la introspección y te ayuda a sacar conclusiones valiosas sobre lo que estás viviendo. Al relajarte y observar con mayor claridad, podrás definir tus verdaderos deseos y señalar el camino que deseas transitar. Es tiempo de diseñar una ruta consciente que te permita evolucionar espiritualmente. La conexión contigo mismo será la brújula que guíe tus próximos pasos. No apresures decisiones. Todas las revelaciones internas son parte del mapa trazando. ¡Mírate!

PISCIS: No debes ser apresurado por ninguna persona ni dejar que te empuje a tomar decisiones impulsivas. La cuadratura con Marte puede generar tensión interna y llevarte a elecciones precipitadas con consecuencias no deseadas. Este período es para reflexionar con serenidad sobre cada paso que estás dando. Lo más sabio durante la semana será tomarte un descanso, respirar profundo y encontrar la calma antes de avanzar. La claridad y la tranquilidad serán tus mejores aliadas para evitar errores y reconectar con tu intuición. El silencio será tu faro en medio de las aguas agitadas. ¡Discernimiento!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube