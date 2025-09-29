Predicciones de la semana del 29 septiembre al 5 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Durante este ciclo semanal, Mercurio transita por tu signo opuesto, y su influencia puede provocar tensiones o malentendidos en el terreno de la comunicación. Te invita a labrar el silencio interior y a sostener la serenidad en tu vínculo con el entorno. Cada gesto amable que entregas, es una semilla de armonía en tu Universo. Al suavizar tu lenguaje y abre espacio al sentir, se despejan caminos para transformar tu realidad. Examina con atención la calidad de tus intercambios y procura expresarte con mayor sutileza, escucha activa y empatía. Recuerda que la palabra puede sanar o herir. ¡reflexiona!

TAURO: El planeta del afecto se manifiesta en toda la semana y abre las puertas a la pasión, el gozo compartido y la ternura en pareja. El amor te sonríe bajo el influjo de un trígono luminoso de Venus. Es momento de enfocar tu energía en actividades que fortalezcan el vínculo con ese ser especial que camina contigo día a día. Permítete disfrutar sin prisa, saboreando cada gesto de amor. Recuerda que cuando el alma se siente acompañada, florece en plenitud. Hemos nacido para celebrar la dicha y expandir la alegría en compañía. La gloria pierde sentido si es solitaria; los instantes valen más cuando se comparten. ¡ama!

GÉMINIS: La presencia divina se manifiesta esta semana a través de un trígono con Mercurio, bendiciendo tus planes y favoreciendo la acción estratégica hacia tus metas. Se manifiesta una energía vibrante te ha impulsado a avanzar con notable rapidez. Es momento de confiar en tu visión y caminar con firmeza por el sendero que resuena con tu verdad interior. Se cierra un ciclo vital con fuerza renovada y un optimismo luminoso. Tu mente ágil es un puente entre la inspiración y la realización. La velocidad es valiosa, cuando está guiada por propósito. Cada paso que das es para abrir puertas invisibles. ¡avanza!

CÁNCER: Sera una semana excelente. Este es un momento propicio para regalarte un espacio de silencio interior superior, donde la calma se convierta en guía. Tu alma clama por quietud y recogimiento, para poder reordenar los elementos internos que te desvían de tu sendero de luz. La introspección es medicina para tu corazón sensible. Te encuentras con la influencia de una cuadratura desafiante con Mercurio, pueden surgir obstáculos negativos en tu percepción. Por ello, es esencial que te conectes con tu centro espiritual sagrado y avances con vibraciones sublimes y conscientes. ¡conéctate!

LEO: Te invade un fuerte sextil con Urano que te impulsa a realizar cambios significativos. Aunque ya estás realizando ajustes, este tránsito semanal te invita a ir más allá, abrazando transformaciones profundas que te abrirán las puertas a un nuevo ciclo. Pronto te encontrarás en un nivel superior, con mayor calidad de vida y plenitud. Deja atrás lo que ya cumplió su propósito y facilita los nuevos movimientos desde tu evolución interior. Tu luz se expande cuando liberas lo que ya no vibra contigo. Existe una oportunidad para renacer con autenticidad. El futuro, te espera con brazos abiertos, avanza con valentía. ¡suelta!

VIRGO: Inicias una semana con la influencia de una oposición desafiante con Saturno, es esencial que prestes atención a tu entorno físico. Tu cuerpo, requiere cuidado y protección, evita actividades que puedan comprometer tu bienestar. Este tránsito puede generar riesgos domésticos como caídas, torceduras o golpes. Es recomendable, suspender cualquier acción que implique peligro. La estabilidad, la seguridad y la serenidad son tus mejores aliadas en este momento crítico. Tu templo corporal merece respeto y la prevención es un acto de amor hacia ti mismo. Cuidas tu integridad, y honra tu vida. ¡cuídate!

LIBRA: Neptuno en oposición negativa, puede nublar tu discernimiento y generar circunstancias complejas durante toda la semana. Es vital que te protejas de engaños, confusiones o situaciones que puedan derivar en pérdidas. Evita firmar documentos o iniciar sociedades: la energía no favorece compromisos importantes. Cuida tu entorno, resguarda tus bienes y mantente alerta ante posibles estafas. La prudencia, será tu mejor aliada y tu intuición es un excelente escudo. La claridad llega cuando eliges la pausa antes de decidir. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. Patrulla con atención. ¡vigila!

ESCORPIO: Se inicia una semana llena de gozo espiritual y plenitud interior. La mágica Luna, forma un sextil armonioso que eleva tu vibración y despierta una fuerza poderosa en tu núcleo emocional. Cada acción guiada por el corazón, se convierte en bendición infinita. Esta energía, es para impulsar tus movimientos cotidianos, brindándote claridad, intuición y propósito. Tu sensibilidad es un canal sagrado permanente de plena confianza. La Luna, te susurra avanzar, pero con sabiduría. Es esencial la elevación de la conciencia luminosa, evitando dispersarla en distracciones o celebraciones sin sentido. ¡realza!

SAGITARIO: La presencia divina se manifiesta en tu vida y esta semana comienza a fluir bajo una protección luminosa. Las energías positivas te envuelven, garantizando resultados favorables y bendiciones tangibles. Un trígono armonioso con Neptuno potencia tu visión interior y te impulsa hacia grandes logros. El Universo, te respalda con fuerza renovada, invitándote a avanzar con confianza. Este es el momento de enfocar tu energía, definir tus metas y aprovechar el apoyo cósmico que te rodea. Tu fé, es el motor que transforma sueños en realidades. La bendición está en marcha ¡gratitud!

CAPRICORNIO: La prudencia será tu mejor aliada en esta semana donde es importante observar con atención y avanzar con paso firme. Este es un momento para la estabilidad y la serenidad que deben guiar tus acciones. Existe una oposición desafiante con Júpiter que puede inducir al exceso de confianza. Esta configuración planetaria te invita a evitar especulaciones, juegos de azar o compromisos que no estén bien fundamentados. Cada elección madura construye cimientos sólidos para tu futuro. Tu fortaleza está en la disciplina y la visión a largo plazo para avanzar sin malentendidos. ¡enfócate!

ACUARIO: El Universo, en el transcurso de la semana te llama a acelerar el proceso. Ya no hay tiempo que perder. Los cambios siguen manifestándose, aunque los ajustes avanzan con lentitud. Aprovecha este momento sagrado y la guía divina para facilitar los movimientos internos y externos con mayor fluidez, serenidad y energía positiva. Un trígono armonioso con Urano este activo impulsando los procesos renovadores. Reconoce esta señal, intégrala y permite que el cambio se despliegue en tu vida. Tu alma visionaria sabe que el futuro se construye hoy. La transformación no espera. ¡actúa!

PISCIS: Semana de vital importancia. La presencia divina te acompaña, brindándote el apoyo necesario para equilibrar tus emociones y fortalecer tu constancia. La Luna te glorifica con un sextil armonioso, irradiando una energía profundamente providencial. Es momento de la acción y solo queda seguir, cueste lo que cueste. No puedes apaciguar tu evolución, has avanzado un largo camino en tu sendero de luz. Es tiempo de avanzar con determinación, sin mirar atrás. La constancia, te permite llegar lejos sin pensar cuanto queda para llegar a la meta. Mantén el enfoque para lograr la gloria. ¡progresa!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

