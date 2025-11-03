Alisa el cabello con tres ingredientes naturales que siempre tienes en casa: aprende a preparar la mascarilla y así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cual el cabello se encrespa, ya que, la capa protectora se irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples problemas en los folículos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, los cambios climáticos también generan frizz y resequedad capilar que causa el encrespamiento.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales a base de químicos abrasivos que alisan el cabello fácil y rápido, pero también hay alternativas caseras que cumplen la misma función, por ejemplo, cambur, aceite de oliva y un huevo, tres ingredientes que suelen estar en casa, los cuales contienen propiedades vitamínicas que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo deben aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 20 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe repetir el proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación también influye en las condiciones del cabello, el cual requiere nutrientes para mantenerse sano y fortalecido.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

