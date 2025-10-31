Conoce cuáles son los beneficios de la miel para el cabello: los mejores peluqueros revelan cómo debes aplicarla con eficiencia

Suscríbete a nuestros canales

Mantener el cabello en buenas condiciones es ideal para evitar la irritación de la capa protectora, por ende, lo ideal es que la persona utilice productos naturales, es decir, libre de químicos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, la miel es ideal para reparar y aportar brillo al cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que posee.

Por lo tanto, existen múltiples tratamientos comerciales químicamente invasivos para fortalecer el cabello, al tiempo que lo hidratan y alisa, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el huevo en combinación con la miel.

La mascarilla de huevo y miel contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello, mejoran la función de los folículos pilosos al tiempo que también alisa desde la raíz hasta las puntas.

Así debes aplicar la mascarilla natural

Ser sugiere que la persona aplique la mascarilla en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarlo en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

Aportes de la miel al cabello

Combate el encrespamiento. Limpia y protege del calor. Suaviza.

En conclusión, para mantener el cabello en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar el uso de tratamientos químicamente invasivos.

