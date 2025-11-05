Estos son los milagros que puede hacer el vinagre por tu rostro: sigue las recomendaciones de los expertos en belleza

Suscríbete a nuestros canales

Aplicar vinagre en el rostro es una práctica que se ha vuelto viral en las redes sociales, pues según puede ser útil para tratar problemas como el acné, las manchas y los poros dilatados, refiere la Inteligencia Artificial.

Este producto que tiene muchos usos en el hogar desde desinfectar, limpiar y aderezar, también se puede incluir en la rutina de belleza y utilizar como tónico para la piel.

¿Cómo usar el vinagre en el rostro?

Según comparte la web Mundo Deportivo “El vinagre blanco es desinfectante y depurativo gracias al ácido acético que posee tras la fermentación de los azúcares del vino del que está compuesto. La vitamina A que contiene favorece la recuperación de múltiples problemas cutáneos y, utilizado de forma correcta, vamos a poder beneficiarnos de todos los resultados que puede ofrecernos”.

En tal sentido, la manera de usarlo en la cara es como tónico, pues ayuda a limpiarla a profundidad, desatacando cualquier obstrucción de suciedad que se haya quedado en los poros y con ello conseguir una dermis mucho más limpia y perfecta.

Además, su uso facilita la reducción de líneas finas, suaviza la piel, regula el exceso de grasa, equilibra el pH del cutis, y mejora su textura y brillo.

Cabe acotar que, par aprovechar estos beneficios se debe mezclar con agua en partes iguales y aplicarlo cada noche, luego de desmaquillarse. Posteriormente se lava y se aplica la crema de noche que acostumbras.

No corras riesgos

El tónico facial de vinagre ha demostrado dermatológicamente ser un aliado para combatir los signos de envejecimiento, “particularmente al atenuar arrugas y aportar luminosidad”. Esto siempre y cuando se aplique correctamente, pues es rico en vitaminas, antioxidantes y enzimas que aportan beneficios a la piel madura, refiere Infobae.

Este producto, además, actúa como exfoliante suave que elimina células muertas e impulsa la renovación celular gracias al ácido acético y los alfahidroxiácidos que lo componen.

Sin embargo, para evitar correr riesgos es clave diluir el vinagre de manzana en agua, ya que su aplicación directa puede irritar o manchar la piel. La proporción ideal para un tónico es una parte de vinagre por dos partes de agua, para así reducir la acidez y obtener un producto para la mayoría de los tipos de piel.

Una vez lista la mezcla, limpia el rostro, seca sin frotar, humedece un algodón con la mezcla y aplica sobre el rostro con toques suaves evitando el contorno de los ojos y los labios. Deja actuar entre 5 y 10 minutos, y al transcurrir el tiempo enjuaga con agua tibia. Seca con toques suaves y finalmente, aplica una crema hidratante.

