Evita el mal olor en los pies con esta crema a base de aloe vera: expertos revelan la cantidad exacta a usar y cómo aplicarla de forma eficaz

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de sudor es una de las causas más comunes por la cual aparece el mal olor en los pies, ya que, se acumulan las bacterias y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de hongos.

De acuerdo a la información reseñada por Podoactiva, los cambios hormonales y la mala alimentación también afecta negativamente la piel de los pies.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para evitar el mal olor en los pies, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La crema a base de gel de aloe vera, aceite de coco y miel es una excelente opción para hidratar la piel de los pies a profundidad, al tiempo que suaviza la zona afectada.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la crema?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren su totalidad. Agrega una cucharadita de miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

En definitiva, para evitar el mal olor en los pies la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube