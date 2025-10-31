Evita la resequedad de la piel con esta crema hidratante a base de aceites naturales: así debes aplicarla en los codos

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande y delicado, ya que, está expuesto a múltiples factores que pueden dañarlo, por ejemplo, los rayos solares los cuales irritan todas sus capas, al tiempo que las deshidratan, por ello, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por La roche-posay, los cambios climáticos también generan resequedad en la piel, especialmente el exceso de humedad.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para aclarar la piel de los codos, al tiempo de hidratar la zona, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la crema a base de aceite de oliva, aceite de coco y gel de aloe vera, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que contienen despigmentante natural que ayuda a aclarar las manchas.

Así debes aplicar la crema natural

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el con un algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso la persona debe ejecutarlo mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para evitar la resequedad de la piel la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

