Helena Sir, experta en belleza: “Con este ingrediente podrás eliminar ojeras y bolsas”

Suscríbete a nuestros canales

La clara de huevo es un ingrediente milagroso para combatir las ojeras y bolsas en los ojos. Luego de los desajustes hechos durante unos días de descanso, nuestro rostro es el principal reflejo de cómo se encuentra nuestro organismo, y las ojeras son una de ella.

Las ojeras son un mal que muchas padecemos, pero con esta receta de mascarilla casera se solucionarán todos tus problemas de belleza. Solo necesitarás clara de huevo, ya que la clara posee grandes propiedades como tonificante de la piel y descongestionante. Combate los indicios de fatiga y actúa como astringente, controlando la grasa del rostro de manera natural.

Foto: Freepik

Beneficios de la clara de huevo en nuestra piel

La experta en belleza, Helena Sir, asegura que este ingrediente le aporta a nuestra piel grandes beneficios gracias a su aporte nutricional. Según el Instituto de Estudios del Huevo, esta sustancia está compuesta principalmente por agua, seguido de las proteínas.

Aparte de la vitamina C, el huevo contiene todo el resto de vitaminas que el organismo necesita para su buen funcionamiento (incluyendo la yema). Demás, contiene minerales y aminoácidos que cuidarán, regenerarán y embellecerán la piel.

Lo más interesante es que se puede combinar con facilidad con otros ingredientes naturales para obtener preparaciones más nutritivas. Hoy te presentamos una mascarilla pura de clara de huevo para que luzcas una piel de porcelana.

Mascarilla de clara de huevo

Colocándote este mascarilla en el contorno de tus ojos regularmente, eliminarás la bolsa de los ojos y la hinchazón de los párpados, ¡manos a la obra!

Preparación

- Limpia bien tu rostro con agua y jabón.

- Separa la clara de la yema de huevo.

- Bate la clara ligeramente sin que llegue a formar merengue.

- Una vez batido, aplica con un algodón en el contorno de los ojos.

- Déjala actuar de 10 a 15 minutos.

- Retira con abundante agua fría.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube