Luce un cutis precioso y suave con esta mascarilla natural que elimina las células muertas: solo necesitas dos ingredientes económicos que siempre tienes en casa

Los cambios hormonales es uno de los factores más perjudiciales para la piel, ya que, todos los sistemas del organismo tienden a descontrolarse y la producción de sebo aumenta, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos afecta negativamente a la piel del rostro con la aparición de puntos negros.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, la mala higiene también causa la presencia constantes de impurezas en la piel del rostro.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de productos comerciales para combatir las impurezas de la piel del rostro, al tiempo que tratamientos estéticos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la mascarilla de aceite de coco con azúcar morena, dos ingredientes que contienen propiedades vitamínicas que nutren la piel, a su vez, la exfolian.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día y deje actuar el producto durante 10 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo una vez a la semana o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para evitar la acumulación de células muertas en el rostro la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

