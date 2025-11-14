Luce unas mechas radiantes con esta mascarilla natural a base de aceite de oliva que aporta brillo al cabello

Suscríbete a nuestros canales

La decoloración del cabello es uno de los procesos más invasivos que puede sufrir la capa protectora, ya que, los químicos utilizados para hacer las mechas resecan desde la raíz hasta las puntas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Lapoupee, el uso de plancha o secador también es perjudicial para el cabello con mechas.

Actualmente, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube